„Leinen los“ statt „Anker setzen“: Die Bodensee-Schiffsbetriebe starten an Christi Himmelfahrt in die Saison

Eigentlich hätte an Ostern die Weiße Flotte der Bodensee Schiffsbetriebe GmbH (BSB) in die neue Saison starten sollen, doch der Termin musste mehrere Male verschoben werden. Nun soll es aber wirklich losgehen – und zwar am Donnerstag, 13. Mai. Das geht aus einer Pressemitteilung der BSB hervor.