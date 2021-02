Nur noch wenige Wochen, dann steht wieder ein Gang zur Wahlurne an. Der Landtag in Stuttgart bekommt nach fünf Jahren eine Auffrischung, was die Parlamentarier angeht. 7,7 Millionen wahlberechtigte Baden-Württemberger können bei der personellen Neugestaltung in der Landeshauptstadt mitwirken. 220.000 Wahlberechtigte stammen alleine aus dem Landkreis Konstanz. Aber wem sollen die Wähler ihre Stimme geben? In den Wahlkreisen 56 (Konstanz/Radolfzell) und WK 57 (Singen/Stockach) stehen gleich 13 Parteien und 23 Kandidaten zur Auswahl.

Zwei Wahlkreise, viele Kandidaten

Um die Qual der Wahl etwas zu verringern, können Sie den Landtagskandidaten über den SÜDKURIER ihre Fragen stellen. Sie wollen wissen, welche Verbesserungsvorschläge Levin Eisenmann (CDU, WK 56) zur Impfstrategie hat, wie Nese Erikli (Grüne, WK 56) zum Grenzverkehr in Corona-Zeiten steht oder unter welchen Bedingungen Jürgen Keck (FDP, WK 57) Kitas und Grundschulen wieder öffnen würde? Und was sagt Hans-Peter Storz (SPD, WK 57) eigentlich zur Klimapolitik? Vielleicht möchten Sie aber auch wissen, wie Antje Behler (Linke, WK56) bezahlbaren Wohnraum finanzieren möchte? Möglicherweise gilt Ihr Interesse aber auch Bernhardt Eisenhut (AfD, WK 57) und den Fragen: Will die Partei die Energiewende vorantreiben oder wie will sie Unternehmen Wirtschaftshilfe bieten?

Sie können aber nicht nur den Kandidaten der Grünen, CDU, SPD, FPD, Linken oder der AfD ihre Fragen stellen. Wir nehmen auch gerne ihre Fragen zur ÖDP, der Basis, der Partei, den Freien Wählern, der KlimalisteBW, W2020 oder Volt an.

Schicken Sie uns ihre Fragen

Schicken Sie uns bis Montag, 15. Februar, ihre Fragen unter dem Stichwort „Fragen an die Landtagskandidaten“ an http://hegau-see.redaktion@suedkurier.de. Bitte geben Sie ihren Namen und Wohnort an. Wer möchte, darf gerne ein Bild von sich mitschicken. Die Antworten der Kandidaten werden in der Zeitung und online veröffentlicht.