9 Uhr – SK On Air: Die Wahlarena im Video

Eine seltene, wenn nicht gar die einzige Gelegenheit, einige Kandidaten des Wahlkreises Konstanz direkt kennenzulernen, bestand und besteht durch die Debatten in der SÜDKURIER-Wahlarena. Diese wurden im Februar unter strengen Hygiene-Auflagen im Stadttheater Konstanz aufgezeichnet. Die Videos sind in der SK On Air Mediathek abrufbar.

Aufzeichnung der Debatte zur Landtagswahl 2021 mit den Kandidaten für den Wahlkreis 56 Konstanz/Radolfzell | Bild: Rau, Jörg-Peter

Bei der Wahlarena des Wahlkreises Konstanz waren Levin Eisenmann (CDU), Petra Rietzler (SPD), Jürgen Keck (FDP), Nese Erikli (Bündnis90/Grüne) und Thorsten Otterbach (AfD) dabei. Hier geht es zum Video mit den Kandidaten für den Bereich Konstanz/Radolfzell.

Die SÜDKURIER-Wahlarena im Stadttheater Konstanz mit den Kandidaten für den Wahlkreis 57 Singen/Stockach | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Wahlarena des Wahlkreises Singen bestritten die Kandidaten Hans-Peter Storz (SPD), Tobias Herrmann (CDU), Dorothea Wehinger (Bündnis90/Grüne), Markus Bumiller (FDP), Bernhard Eisenhut (AfD). Direkt weiter zum Video mit den Kandidaten für den Raum Singen/Stockach.

8 Uhr – Die Wahllokale sind geöffnet

Die Wahllokale für die Wahl des neuen Landtags sind geöffnet. Dreizehn Parteien wollen ihre Vertreter nach Stuttgart schicken. Einen schnellen Überblick über alle Kandidaten, die im Landkreis Konstanz auf den Stimmzetteln stehen, bietet dieser Artikel.

Der Kreis Konstanz ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt – Konstanz-Radolfzell (WK 56) und Singen-Stockach (WK 57). Im Wahlkreis Konstanz sind 102.565 Menschen wahlberechtigt, im Wahlkreis Singen sind es 103.586 Wahlberechtigte.

Wer plötzlich erkrankt ist oder in Quarantäne muss, kann auch noch am heutigen Wahlsonntag bis 15 Uhr Briefwahl beantragen. Informationen dazu, zu den Wahllokalen und den Hygienemaßnahmen gibt es direkt bei den Gemeinden:

In zwei Gemeinden im Landkreis werden heute außerdem neue Bürgermeister gewählt. In Mühlhausen-Ehingen treten drei Kandidaten zur Wahl an, in Orsingen-Nenzingen kandidieren vier Frauen und sechs Männer.

7:30 Uhr – Bevor es losgeht: Ein kurzer Blick zurück

Bei der Wahl vor fünf Jahren ist Baden-Württemberg „ergrünt“: 46 von 70 Direktmandanten errangen die Grünen im traditionell schwarzen Südwesten. Hier der Vergleich zwischen den Jahren 2011 und 2016.

Mehr über diese Entwicklung und den sogenannten Kretschmann-Faktor, lesen Sie in der Analyse mit dem Titel Wer kann den Grünen noch gefährlich werden? Was die Situation in Konstanz über die Lage der Partei vor der Landtagswahl verrät. Denn auch der Wahlkreis Konstanz „ergrünte“ 2016 ebenfalls im Vergleich zu 2011.

Wie sich das Wahlverhalten im Landkreis Konstanz verändert hat, wo die CDU verloren und die Grünen stark gewonnen haben und wie die FDP ebenfalls zulegen konnte, das analysieren wir in interaktiven Karten. Alle Veränderungen in den Wahlkreisen Konstanz und Singen – auch in den kleinsten Gemeinden – zwischen den Landtagswahlen 2011 und 2016 zeigt diese Daten-Story.

7 Uhr – Wahlkreis Konstanz-Radolfzell: Für diese Kandidaten endet heute der Wahlkampf

7 Uhr – Wahlkreis Singen-Stockach: Wer schafft es in den Stuttgarter Landtag?

Es ist Wahltag! Jetzt noch schnell die SÜDKURIER-App laden

