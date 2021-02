Politiker können immer reden. Am liebsten tun sie das während eines Wahlkampfes. Gelegenheit gab es beim jüngsten Gemeindetag. Dort erklärten die Landtagskandidaten der SPD, Grünen, CDU und FDP, was sie über Betreuung, Klimaschutz und Gesundheitsversorgung denken.

Kreis Konstanz Bald wird gewählt: Das sind die Landtagskandidaten im Kreis Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Gebührenfreie Kita: SPD, sagt ja; Grüne, FDP, CDU sagen nein

Alle Kandidaten sind sich einig: Kitas sind wichtig. Uneinig sind sie sich beim Thema Gebühren für Kitas. Petra Rietzler (SPD, Wahlkreis 56) möchte die Gebührenfreiheit. Dorothea Wehinger (Grüne, WK 57) dagegen nicht. Der Grund: Man wolle einen hohen Betreuungsschlüssel für die Kinder. Das gehe aber nur, wenn das Geld dafür da sei.

Der gleichen Meinung ist auch Jürgen Keck (FDP, WK 56). Er befürchtet, dass eine gebührenfreie Kita zu Lasten des Betreuungsschlüssels gehen könnte. Tobias Herrmann (CDU, WK 57) findet, dass Gebührenfreiheit eine schöne Idee sei, aber „nur, wenn die Rahmenbedingen passen“. Momentan sei dem nicht so.

Singen - Hegau Fünf Kandidaten für den Wahlkreis Singen – Stockach müssen Farbe bekennen: Der SÜDKURIER bewertet ihren Auftritt in der Arena Das könnte Sie auch interessieren

Klimaschutz: Von Solarengerie bis Seehas

Beim Thema Klimaschutz hat fast jeder Kandidat eine eigene Idee, wie dieser verbessert werden könne. Nese Erikli (Grüne, WK 56) möchte alle (landwirtschaftlich genutzten) Freiflächen und geeignete Baggerseen auf die Frage hin prüfen lassen, ob dort Solarenergie ausgebaut werden könnte. Levin Eisenmann (CDU, WK 56) will den Ausbau der Gäubahn und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn vorantreiben. Er setzt aber auch auf einen Schnellfahrradweg zwischen Konstanz und Singen. Das Land fördere bereits eine Machbarkeitsstudie.

Radolfzell Landtagswahl: Fridays for Future Konstanz und Radolfzell laden zur Online-Diskussion über Wahlprogramme Das könnte Sie auch interessieren

Markus Bumiller (FDP, WK 57) will auf einen „Technologie-offenen Ansatz“ setzen. Er denke da an Wasserstoff. Damit könne man synthetische Kraftstoffe erzeugen, die gut für die Klimabilanz wären. Petra Rietzler will den Individualverkehr zurückdrängen. Das gehe aber nur, wenn das Land Angebote wie zum Beispiel das 365-Euro-Ticket schaffe. Auch der Ausbau des Seehas bis Tuttlingen sei eine Möglichkeit.

Gesundheitsversorgung: Die meisten wollen kein Zentrales Krankenhaus

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz steht finanziell nicht gut da. Das weiß Tobias Hermann (CDU, WK 57). Er sagt: „Über die Einrichtung eines Zentralkrankenhauses könnte man Kosten sparen, allerdings wäre die Erreichbarkeit verschlechtert – vor allem, was die Basisleistungen anbelangen.“ Gerade diese sollten kommunal verteilt bleiben. Markus Bumiller, FDP, sagt: „Wir als freie Demokraten setzen auf das Thema Digitalisierung.“ Seine Idee: digitale Zuschaltungen bei Therapien.

Kreis Konstanz Herr Sieber, wieso braucht der GLKN 22 Millionen Euro? Das könnte Sie auch interessieren

Hans-Peter Storz (SPD, WK 57) ist entschieden gegen ein Zentralkrankenhaus, „besonders in der jetzigen Situation“. Aber: Es sollten Leistungen gebündelt und medizinische Schwerpunkte gesetzt werden. Dorothea Wehinger, Grüne, strebt eine Art Zentralisierung an. Mit den Kliniken in Singen und Konstanz habe man mit der Bündelung von Fachkräften schon begonnen.