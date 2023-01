Die Nachrichten kurz vor Weihnachten waren nicht gut: Die Kliniken des Gesundheitsverbunds gehen bis auf Weiteres in den Notfallbetrieb über. Als Grund nennt die Geschäftsleitung des GLKN eine Kombination aus Personalmangel wegen zahlreicher Erkrankungen bei den Mitarbeitern und einer hohen Infektionslage bei den Patienten. Die Folge: Die Kliniken können im Moment keine geplanten Eingriffe mehr unternehmen.

Radolfzell nimmt wieder Patienten auf

Zumindest eine Entwicklung hat es seither gegeben: Der Aufnahmestopp von Patienten am Radolfzeller Krankenhaus ist wieder aufgehoben. Chefarzt Sebastian Jung bestätigt auf Anfrage, dass dieser seit dem 27. Dezember nicht mehr bestehe. „In Radolfzell belegen wir jedes belegbare Bett“, schreibt er. Die Anzahl der Betten hänge von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Pflegekräfte ab. Diese sei aktuell noch durch die hohen Krankenstände begrenzt.

Der Notbetrieb an den Kliniken Singen und Konstanz hingegen bleibe weiterhin bestehen, weil es keine wesentlichen Änderungen bei der Personalsituation gebe, schreibt Anja Lambert, Sprecherin des GLKN.

Trotz des Notbetriebs hatten die Krankenhäuser in Singen und in Konstanz zu Ende des Jahres genügend zu tun. Während die Weihnachtsfeiertage eher ruhig verlaufen seien, war der Andrang in den Notaufnahmen in der Silvesternacht groß.

In der Notaufnahme in Konstanz wurden fünf Alkoholvergiftungen behandelt, eine Verbrennung durch einen Feuerwerkskörper sowie zwei Ohrverletzungen durch Feuerwerkskörper, wie Ivo Quack, Leiter der Zentralen Notaufnahme, berichtet. Außerdem mussten drei Personen behandelt werden, die in körperliche Auseinandersetzungen geraten waren und zwei Patienten mit Schnittverletzungen.

In Singen ist bereits an Weihnachten viel los

In der Singener Notaufnahme sei bereits an den Weihnachtsfeiertagen der Andrang groß gewesen, berichtet Volker Steinecke, Chefarzt der dortigen Notaufnahme. Die Patienten mussten dadurch mit langen Wartezeiten rechnen. Erst nach den Feiertagen habe sich die Lage vorübergehend entspannt.

An Silvester kam es dann wieder zu hohem Andrang. In dieser Nacht dominierten die 16 Alkoholvergiftungen, neun davon seien verbunden gewesen mit stationär behandlungsbedürftigen Sturzverletzungen, schreibt Steinecke. Es gab ein Polytrauma nach einem Sturz aus höherem Stockwerk.

Zudem verzeichnete die Notaufnahme fünf Verletzungen, die durch Feuerwerkskörper entstanden, drei Erkrankungen, die mit Alkohol in Verbindung standen, und drei Verletzungen nach Gewalteinwirkung. Die Lage bleibe auch nach den Silvesterfeierlichkeiten schwierig, da weiterhin zu wenig Personal da sei, um die Patienten zu versorgen.

Viele Kinder mit Atemwegsinfekten in behandlung

An den Kinderkliniken wiederum ist die Lage unterschiedlich. Die Kinderklinik Konstanz habe alle Patienten versorgen können, obwohl sehr viele Kinder aufgenommen werden mussten, vor allem mit Atemwegsinfekten. Viele Eltern hätten lange und geduldig warten müssen, weil auch an der Kinderklinik das Pflegepersonal sehr knapp war, schreibt Chefarzt Peter Meißner.

In Singen hingegen habe sich die Lage an der Kinderklinik etwas entspannt. Die Fälle von RS-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus), einer momentan grassierenden Atemwegserkrankung bei Kleinkindern, gingen leicht zurück. Dafür träten derzeit Fälle von Grippeerkrankungen deutlich häufiger bei Kindern auf als das normalerweise der Fall sei, schreibt Andreas Trotter, Chefarzt der Kinderklinik.