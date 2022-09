Thomas Giesinger ist besorgt. Besorgt, dass im Landkreis Konstanz bald ein massiver Fehler gebaut wird. Er befürchtet, dass das neue Krankenhaus, welches für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) bis 2030 errichtet werden soll, der Umwelt einen unwiderruflichen Schaden zufügen könnte. „Für einen Klinikneubau 40 oder 50 Hektar Wald abzuholzen, passt nicht in unsere Zeit“, sagt Giesinger, der Mitglied des BUND Ortsverbandes Radolfzell ist.

Zwei Grundstücke, eines in Singen und eines in Böhringen, bieten sich momentan als mögliche Standorte an. Offiziell vorgeschlagen ist aber noch keines. Offiziell ist nur, dass sich der Konstanzer Kreistag und die entsprechenden Gesellschafter für eine Zwei-Standortlösung ausgesprochen haben, wie im Strukturgutachten zum GLKN vorgeschlagen.

Thomas Giesinger, BUND, sagt: „Für einen Klinikneubau 40 oder 50 Hektar Wald abzuholzen, passt nicht in unsere Zeit.“ | Bild: Jarausch, Gerald

Lebensräume werden zerstört

Der Umweltaktivist Giesinger spielt mit seiner Befürchtung auf das Grundstück im Gewann Kempfrain bei Böhringen an, das die Stadt Radolfzell wahrscheinlich für einen Klinikneubau vorschlagen möchte. Problem, zumindest aus Sicht des BUND: Das Grundstück ist bewaldet. Entsprechend müsstet dort gerodet werden.

Quelle: Stadt Radolfzell/ Bild: Google Earth/ SÜDKURIER-Grafik: Steller | Bild: Steller, Jessica

Welche Lebensräume dadurch verloren gingen, könne jetzt noch niemand sagen. „Wir rechnen damit, dass dort Singvögel wie Nachtigallen leben. Aber auch Eulen. Vielleicht gibt es dort auch Schlingnattern oder Haselmäuse“, spricht Giesinger die Vermutung aus. Sowohl Schlingnattern und Haselmäuse sind streng geschützt.

In Singen fließt die Aach durch das Grundstück

Aber nicht nur das Grundstück in Radolfzell hält der BUND für ungeeignet. Auch der Vorschlag aus Singen, ein Grundstück zwischen der Hohenkrähen- und der Bruderhofstraße, sei nicht ideal. „Das Grundstück in Singen ist zu klein, die Aach fließt mitten durch und es liegen Schrebergärten neben an“, bemängelt Giesinger. Welche Auswirkungen eine Klinik im Bereich der Aach haben könnte, sei jetzt auch nicht abschätzbar.

Bild: Schönlein, Ute

Bisher liegen für beide Grundstücke keine ökologischen Gutachten vor. Die Stadt Singen hat aber bereits Bodenproben in Auftrag gegeben. Diese werden aktuell noch untersucht. Aber: Sobald ein Grundstück offiziell vorgeschlagen werde, sollen Gutachten erstellt werden, heißt es aus dem Landratsamt. „Kommt es zu einem Neubau eines Klinikums an einem neuen Standort müssen Belange von Natur und Umwelt neben vielen anderen Aspekten im Planungsverfahren gutachterlich geprüft werden“, versichert Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Diese Aussage beruhigt Giesinger erst mal nicht. „Beide Standorte haben gravierende Nachteile“, sagt Giesinger im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Deshalb haben die Ortsverbände Singen und Radolfzell ein Positionspapier mit Forderungen an das Landratsamt Konstanz und die Städte Singen und Radolfzell geschickt. Sie fordern unter anderem, dass die Sanierung des alten Krankenhauses Singen noch mal genauer unter die Lupe genommen wird.

Kreis Konstanz Kreisräte stimmen für die Zwei-Häuser-Lösung, somit kann der Umbau des Klinikverbunds starten Das könnte Sie auch interessieren

Ein Sanierungsgutachten ist in Planung

Genau das ist nach Angaben des Landratsamtes noch der Plan. Die Pressesprecherin sagt dazu: „Der Kreistag und die weiteren Gesellschaftergremien haben – trotz der recht eindeutigen Aussagen dazu im Gutachten – beschlossen, die Möglichkeiten zu untersuchen, am aktuellen Standort in Singen im Wege der Sanierung beziehungsweise durch Teilneubau die Modernisierungsherausforderungen zu lösen.“

Sie stellt klar: Die Ausschreibung für ein Gutachten, dass die Sanierungsmöglichkeiten genauer untersucht, sei schon raus. Bereits jetzt gebe es entsprechende Angebote. Wann mit einem ersten Ergebnis zu rechnen ist, könne aber noch nicht gesagt werden. Würde dieses Gutachten vielleicht den Grundsatzbeschluss des Kreistages, ein neues Krankenhaus zu bauen, nochmals revidieren? Auf diese Frage kann Marlene Pellhammer bis Redaktionsschluss nicht antworten.