Es herrscht Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen. Ukrainerinnen, die am Bodensee leben, blicken sehr besorgt in ihre Heimat: Einige befürchten, ihre Angehörigen vielleicht nicht mehr wiederzusehen.

Es herrscht Krieg in der Ukraine. Für Anna Yücel, die seit 2019 in Konstanz lebt, ist das eine extrem schwere Situation. Die junge Frau, die seit zwölf Jahren in Deutschland lebt, stammt von der Krim. Einem Ort, an dem man gewohnt ist, mit zwei