Mitten in der Schneewelle, die Konstanz gerade erlebt, wollen die Kreis-Grünen das erste Grün treiben lassen. Ein Pflanzenset, das die rund 100 Teilnehmer des digitalen Neujahrsempfangs bekamen, soll dies möglich machen. Ob das mit der Anpflanzung der Radieschen klappt, bleibt ungewiss, doch in jedem Fall keimte beim Neujahrempfang der Grünen Hoffnung auf ein gutes Superwahljahr 2021.

Eine Portion Optimismus zum Neuen Jahr: Katharina Schulze, die quirlige Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, sprach beim Neujahrsempfang der Kreisgrünen. | Bild: Rindt Claudia

Den Klimaschutz vorantreiben

Die quirlige Gastrednerin Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, sieht einen „Silberstreif am Horizont“ nach einem „anstrengenden“ und „nervigem“ Jahr. Die Frau, die sich selbst als „grundoptimistische Person“ beschreibt, geht davon aus, dass in der Krise mit dem Coronavirus auch die Chance steckt, gute Entwicklungen voranzubringen, etwa im Klimaschutz. „Das ist kein Einzelthema“. Vielmehr müsse dieses in allen politischen Bereichen und auf allen politischen Ebenen mitgedacht werden.

Eine Erde, die sich vor der Überhitzung wappne, sei dann auch die Grundlage für demokratische Verhältnisse. Schulze sieht jeden in der Verantwortung, diese zu verteidigen. „Es ist unser Job, aufzustehen, wenn andere sitzen bleiben.“ Es gelte, täglich die Demokratie zu verteidigen, und beispielsweise dem Alltagsrassismus entgegen zu treten. Schulze sprach mit rosigen Wangen, vielen Gesten und Bewegungen vor dem Bildschirm sowie spürbar innerer Überzeugung. Im Chat kommentierten einige Gäste des Neujahrsempfangs dann auch, dass Schulze „mitreißend“ gesprochen habe. Die einzigen wehmütigen Momente in ihrer Rede: Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten erscheint der 35-Jährigen gegenüber Bayern, in dem die CSU das Sagen hat und den Ministerpräsidenten stellt, als Eldorado.

Nese Erikli will ihr Direktmandat verteidigen

Die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Konstanz, Nese Erikli, kündigte an, ihr Direktmandat verteidigen zu wollen. Nach fünf Jahren im Parlament sieht sie ihr Hintergrundwissen gewachsen. Sie strich heraus, die Grünen im Land forderten die Bürgerbeteiligung auch auf Kreisebene.

Nese Erikli | Bild: Fricker, Ulrich

Nese Erikli sprach die Schließung der Entbindungsstation in Radolfzell im Jahr 2017 an. Sie zeigte sich sicher – hätten die Bürger es damals schon in der Hand gehabt, über das Thema selbst zu entscheiden, würde es bis heute eine Geburtenstation in Radolfzell geben. Dass diese notwendig sei, zeige der geplante Aufbau eines geburtlichen Gesundheitszentrums in Radolfzell. Dieses werde übrigens wieder mit Geldern des Landes errichtet.

Dorothea Wehinger setzt sich Agrarpolitik ein

Dorothea Wehinger, die Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Singen, stellte sich als Sprecherin der Frauen, Kinder und Familien vor. Sie wolle weiter auf diesem sozialen Gebiet wirken. Die Agrarpolitik im Bund, so kritisierte sie, komme noch nicht auf die gewünschten grünen Wege. Die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestalte sich auf diesem Feld schwierig.

Dorothea Wehinger | Bild: Bildrechte: Dorothea Wehinger MdL

Sebastian Lederer, der gelernte Schreiner und Student der Architektur, tritt als Bundestagskandidat für die Grünen im Kreis Konstanz an. Der 24-Jährige hat den Klimaschutz als Kernthema. Er will unter anderem Rahmenbedingungen schaffen, die den klimaverträglichen Holz- und Lehmbau voranbringen.

