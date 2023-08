Wer mit dem Zug von Konstanz nach Stuttgart fahren will, braucht drei Stunden und 16 Minuten. Oder noch länger. Und überhaupt, „mit dem Zug“ ist dabei eher ein Euphemismus. Realistischerweise fahren Fahrgäste im Moment mehr Schienenersatzbus als Zug, wenn sie in diese Richtung reisen wollen – und das noch voraussichtlich für eine lange Zeit.

So geht das nicht weiter, befindet die FDP-Fraktion des Kreistags. Der Kreis Konstanz und die Bodenseeregion seien für die nächsten Jahre, während die Gäubahn ausgebaut und elektrifiziert werde, vom Fernverkehr in die meisten Richtungen abgehängt, sagt Georg Geiger, FDP-Fraktionsvorsitzender in der Kreistagssitzung. Der begonnene Ausbau der des Abschnitts Horb – Neckarhausen habe gezeigt, mit welchen Problemen die Fahrgäste während der Ausbauzeit der Gäubahn in den kommenden 15 Jahren zu rechnen hätten.

Von St. Gallen über Konstanz und Singen nach Schaffhausen

Die FDP-Fraktion will aber nicht nur Klage führen, sondern auch eine konkrete Lösung. Anstelle der Verbindung Singen – Stuttgart sollen sich die Bürger wenigstens auf die Hochrheinstrecke verlassen können, die teilweise in der Schweiz verläuft. Die Hochrheinbahn zwischen St. Gallen und Schaffhausen (mit Halt in Herisau, Konstanz, Singen) werde im Moment elektrifiziert und soll 2027 in Betrieb gehen.

Der dort verkehrende Spangenzug könne bis Basel durchgebunden werden. Morgens und abends verkehre dieser Zug im Stundentakt, dazwischen nur alle zwei Stunden, weil weder das Land Baden-Württemberg noch die Landkreise Lörrach oder Waldshut die Finanzierung übernehmen wollen. Ein Stundentakt aber sei absolut wünschenswert, wenn nicht notwendig, so die FDP.

Ohne größere Diskussion unterstützen alle Kreistagsmitglieder einstimmig den folgenden Antrag der FDP: Die Verwaltung soll das Land dazu drängen, dass es die Zahl der Zugpaare auf der Strecke des Spangenzugs erhöht und diese entsprechend finanziert. Sollte eine sofortige Erhöhung der Zugpaare nicht möglich sein, so soll die Verwaltung sich dafür einsetzen, dass der Spangenzug zumindest auf dem Abschnitt Konstanz, Singen, Schaffhausen einen Stundentakt fahre.

Kann dieses Vorhaben überhaupt umgesetzt werden?

Doch wie realistisch ist das Vorhaben? Das Landesverkehrsministerium winkt auf Anfrage des SÜDKURIER erst einmal ab, was seine Zuständigkeit angeht. Die aktuellen Probleme auf der Gäubahn ließen nur ein eingeschränktes Angebot zu. Hier sei jedoch der Bund mit der Infrastruktursparte DB Netze AG gefordert, schreibt Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg.

Beim Spangenzug wiederum gibt sich das Land offener, betont allerdings die Notwendigkeit, dass sich die kommunale Ebene finanziell beteilige. „Eine weitere Angebotsausweitung ist auch für das Land wünschenswert. Angesichts der begrenzten Finanzmittel ist diese aber nur mit einer Mitfinanzierung durch die kommunale Ebene möglich“, schreibt Edgar Neumann.

Kreise tragen die Strecke finanziell mit

Bei dem geplanten Spangenzug Basel – Konstanz – St. Gallen geschehe nun genau das, nämlich eine Co-Finanzierung durch die Landkreise Lörrach und Waldshut sowie die Schweiz. „Die Abstimmungen hierzu sind weit fortgeschritten“, schreibt Neumann, macht aber auch deutlich: Sofern sich der Kreis Konstanz eine Ausweitung des Angebots wünschen, wäre eine deutlich stärkere finanzielle Beteiligung nötig.

Ein weiteres Ziel, das der Kreis Konstanz erreichen will: Mit dem Spangenzug wäre es möglich, zwischen Konstanz und Singen (und umgekehrt) einen Viertelstundentakt zu erreichen, den der Seehas allein nicht leisten kann. Von Landesseite heißt es, dass das Angebot der Seehas-Strecke in einer Nachfolgeausschreibung geregelt werde. Ob allerdings eine solche Angebotsausweitung finanziell darstellbar sein werde, sei weiter offen. Auch an dieser Stelle sei in Sachen Finanzierung der Bund gefordert – oder eben der Landkreis.