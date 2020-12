Der Schock sitzt tief. 16 Millionen Euro muss der Landkreis Konstanz im laufenden Jahr für den Gesundheitsverbund (GLKN) zuschießen; 2021 werden es 22 Millionen Euro sein. Ein Weiter-so wird es nicht geben. Ab Januar sollen Gutachter offenlegen, wo kostentreibende Doppelstrukturen aufgegeben werden können. Alles wird auf den Prüfstand gestellt. Allen Beteiligten ist klar, dass kleine Veränderungen nicht ausreichen werden, um den Verbund aus den roten Zahlen zu holen.

Die Strukturdebatte ist eröffnet. Das schürt Ängste. So auch bei den Vertretern des Kreisseniorenrates (KSR). Sie sorgen sich um den Fortbestand der Geriatrie im Radolfzeller Krankenhaus, haben sie doch ohnehin schon den Eindruck, dass in der Corona-Pandemie die Altersmedizin aus dem Blickfeld zu verschwinden droht.

„Für den KSR ist die akutgeriatrische Klinik in Radolfzell zur Versorgung schwerkranker älterer Menschen unabdingbar.“ Dietrich Eckhardt, Ehrenvorsitzender des Kreisseniorenrats Konstanz | Bild: Trautmann, Gudrun

Gerade jetzt werde sie aber besonders gebraucht, stellt der Ehrenvorsitzende Dietrich Eckhardt fest. Er kennt die Klinik in Radolfzell von häufigen und, wie er sagt, teilweise unangemeldeten Besuchen sehr gut. „Für den KSR ist die akutgeriatrische Klinik in Radolfzell zur Versorgung schwerkranker älterer Menschen unabdingbar“, sagt Eckhardt. Dabei ist ihm auch die zentrale Lage im Landkreis Konstanz wichtig.

Wichtige Funktion für eine alternde Gesellschaft

Volle Rückendeckung erhält Eckhardt in seiner Argumentation vom KSR-Vorsitzenden Bernd Eberwein. Dieser spricht von einem auffälligen Investitionsstau in der Radolfzeller Klinik. Daraus leitet er die Befürchtung ab, dass kein Interesse mehr an dem Haus bestehen könnte. „Wir sorgen uns um die Zukunft der geriatrischen Klinik in Radolfzell„, sagt Eberwein. Dabei übernehme das zentral im Landkreis gelegene Haus für die immer älter werdende Gesellschaft eine wichtige Funktion. Im Landkreis Konstanz vertritt der KSR rund 70.000 Menschen ab 60 Jahren aufwärts.

„Der Kreisseniorenrat betrachtet die Altersmedizin in Radolfzell als Segen für die älteren Menschen“, sagt Dietrich Eckhardt. „Deshalb fordern wir nicht nur den langfristigen Erhalt, sondern auch den Ausbau dieser Klinik. Darüber hinaus muss man versuchen, das Haus rentabel zu machen.“ Das ist jedoch fast unmöglich, wenn aufgrund des Pflegenotstandes Abteilungen halb geschlossen werden müssen, wie das Anfang 2020 geschehen ist.

Verbundsgeschäftsführer: „Geriatrie ist extrem wichtig“

GLKN-Geschäftsführer Bernd Sieber leitet den Gesundheitsverbund seit elf Monaten. Für ihn steht außer Frage, dass die Geriatrie als Querschnittsfach extrem wichtig ist. „Ich halte die seit fünf Jahren bestehende Geriatrie in Radolfzell für eine Erfolgsgeschichte“, sagt er auf SÜDKURIER-Anfrage. „Ich sehe auch nicht, dass sie unter die Räder kommt.“ Was aber den Standort angeht, so will er sich nicht voreilig festlegen. „Die Frage, wo wir die Angebote erbringen werden, wird das Gutachten ergebnisoffen klären müssen.“

„Ich halte die seit fünf Jahren bestehende Geriatrie in Radolfzell für eine Erfolgsgeschichte.“ Bernd Sieber, Geschäftsführer des Gesundheitsverbands Landkreis Konstanz | Bild: Kai Loges / die arge lola

Was den Personalnotstand angeht, so habe der GLKN Gegenmaßnahmen ergriffen und ausländische Pflegekräfte engagiert sowie Honorarkräfte angestellt, erklärt Sieber. „Während der Corona-Pandemie wurde auch die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung außer Kraft gesetzt“, sagt er. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Pflegekräfte mehr Patienten betreuen dürfen. Deshalb räumt Sieber ein: „Wir müssen als Arbeitgeber attraktiver werden.“

Entwicklung der Altersmedizin im Kreis Konstanz Die aktugeriatrische Klinik in Radolfzell wurde 2015 eröffnet und entstand aus der Zusammenlegung der geriatrischen Abteilungen in Engen und Konstanz. Die Klinik ist ein städteübergreifendes Angebot für die ältere, alte und hochbetagte Bevölkerung im Landkreis. Daher wird sie als Zentrum für Altersmedizin des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz (GLKN) geführt. Die Klinik war schnell ausgelastet. 2019 hatte das Haus 60 vollstationäre Betten. Über die geriatrische Institutsambulanz können mit niedergelassenen Ärzten ambulant zugewiesene Patienten mitbetreut werden. Der stationäre Schwerpunkt liegt in der Versorgung alter Patienten mit Mehrfacherkrankungen. Chefarzt Achim Gowin spricht von Herzschwäche, Schlaganfällen, Gefäßleiden und Hirnabbauerkrankungen. Gowin sieht in der Altersmedizin einen steigenden Bettenbedarf im Landkreis allein aufgrund der demografischen Entwicklung. Er möchte das geriatrische Zentrum erweitern, zum Beispiel um eine Palliativstation, eine geriatrische Tagesklinik und ein interdisziplinäres Demenzzentrum.

In der gesamten Debatte könnte man sich die Frage stellen: Warum benötigen alte Menschen überhaupt eine besondere Behandlung? Wieso können sie nicht in einer ganz normalen Klinik behandelt werden? Laut Chefarzt Achim Gowin liege die Herausforderung bei der Versorgung alter Patienten darin, dass bei der Behandlung akuter Erkrankungen oft mehrere andere Vorerkrankungen zu berücksichtigen seien. Deshalb sei die Altersmedizin sehr breit angelegt und ein hoch entwickeltes interdisziplinäres Fach.

Radolfzell Klinikum Radolfzell eröffnet neue Palliativstation Das könnte Sie auch interessieren

„Die alten Menschen, die wir behandeln, sind zumeist sehr krank“, sagt Achim Gowin. „Die meisten sind sehr beeinträchtigt und benötigen viel medizinische und pflegerische Unterstützung.“ Das hat auch zur Folge, dass die Patienten zumeist länger in der Klinik bleiben müssen, bevor sie (vielleicht mit Hilfe eines Sozialdienstes) wieder nach Hause oder eine Reha entlassen werden können.