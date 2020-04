Orkan Sabine, der Anfang Februar über Europa wütete, ist fast vergessen. Seit Wochen schon herrscht Trockenheit im Südwesten. Im April ist sie sogar schlimmer als im historischen Dürrejahr 2018. Das ganze Ausmaß in Grafiken.

Gerade einmal 0,6 Millimeter Niederschlag misst die Wetterstation in Konstanz für den April. Vor zwei Jahren, als Dürre und Hitze weite Teile Europas in Atem hielten, fielen in Konstanz immerhin noch 6,6 Millimeter. Beides ist aber weit unterhalb