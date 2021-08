An diesem Tag fährt kaum ein Fernzug und auch beim Nahverkehr sieht es nicht immer gut aus. Glücklich ist, wer Richtung Schweiz fährt oder wer rechtzeitig umplanen konnte. Die Reisenden, die der Streik spontan erwischt, sind wenig begeistert.

An diesem Mittwoch gibt es am Konstanzer Bahnhof Gewinner und Verlierer. Glücklich sind die Reisenden, die in die Schweiz wollen. Schweizer Züge verkehren ab Konstanz ohne Einschränkungen. Sie sind nicht vom bundesweiten Streik der