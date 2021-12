In der kommenden Woche stehen in Konstanz (Bürgersaal am Stephansplatz und Bodenseeforum), Singen (Scheffelstraße 20) und Radolfzell (Milchwerk) insgesamt circa 6000 Impftermine zur Ver­fügung. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Anmeldung für Impftermin erforderlich

Die Termine werden Laut Pressemitteilung am Freitag, 10. Dezember, freigeschal­tet. Eine Anmeldung unter www.etermin.net/impfen-kn ist erforderlich. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten.

Grundsätzlich wird an allen Impfstandorten mit Moderna für Personen ab 30 Jahren und mit Biontech für Personen unter 30 Jahren geimpft. Mitzubringen sind der Personalausweis und ggf. der Impfpass. Es ist geplant, Impftermine jeden Freitag für die Folgewoche freizuschalten.