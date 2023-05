Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Klinikum, Flüchtlinge, Berufsschule und noch ein paar Herausforderungen mehr

Blick in die Zukunft: Landrat Zeno Danner und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt stimmen die Bürgermeister zwischen Büsingen und Hohenfels auf nicht so einfache Zeiten. Was kommt auf den Landkreis zu?