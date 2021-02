von Claudia Wagner claudia.wagner@suedkurier.de

Sie tritt an, um die Grünen an ihren Auftrag zu erinnern: die Erde vor dem Untergang zu bewahren, koste es auch Wählerstimmen. Konkret fordert die neu gegründete Klimaliste die Einhaltung des 1,5-Grad-Klimaziels ein. Wie steht es um die radikale Alternative der grünen Bewegung?

Für die Grünen ist die Klimaliste eine Bedrohung

Allein ihre Existenz jagte den Grünen einen Schrecken ein. Inzwischen haben nicht nur sie, sondern auch SPD und Linke das 1,5-Grad-Ziel in ihre Wahlprogramme aufgenommen. Das hat wiederum bei der Klimaliste für Unruhe gesorgt. Ist es noch sinnvoll, bei der Wahl anzutreten? Riskiert man nicht die Spaltung des ökologischen Lagers?

Eine Klimaaktivistin kandidiert – zunächst

Zoe Blumberg hat sich als politisch Aktive bei der Klimaliste klar positioniert. Frisch vom Abitur am Suso-Gymnasium, sozialisiert in der Fridays-For-Future-Bewegung, ist die Konstanzerin Klimaaktivistin durch und durch. Partei, Macht, Karriere – alles nichts für sie. Entsprechend kurz ist ihr Zwischenspiel als Kandidatin der Klimaliste für den Landtag.

Zoe Blumberg tritt zurück

Nur einen knappen Monat, nachdem sich Blumberg als Kandidatin für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell aufstellen lässt, zieht sie ihre Kandidatur zurück. Sie begründet ihren Schritt in einer Stellungnahme: „Ich hatte bereits Anfang Dezember gesagt, dass ich einen Rücktritt in Erwägung ziehe, falls das Wahlprogramm der Grünen mich überzeugt.“ Das sei inzwischen für sie eingetreten. Blumberg ist mit der Meinung nicht allein. Mehrere Vorstandsmitglieder auf Landesebene legten ihre Ämter nieder und zerlegten den Vorstand damit in kürzester Zeit.

Drei Parteien übernehmen das 1,5-Grad-Ziel

Sie sei von Herzen Klimaaktivistin, schreibt Zoe Blumberg in der Stellungnahme. Durch den Druck habe es die Klimaliste erreicht, dass es Forderungen von Fridays for Future in die Wahlprogramme der Grünen, der SPD und Linkspartei schafften.

Bei allem Verständnis für persönliche Entscheidungen – legt die Klimaliste einen Fehlstart hin und verliert ihre cleversten Köpfe?

Für Zoe Blumberg ist im Wahlkreis 56 ein neuer Kandidat eingesprungen: Jarred Schiffer, 27, und seit September 2019 bei der Fridays-for-Future-Bewegung aktiv. Er ist Mitgründer des Ortsvereins der Klimaliste in Konstanz. „Die Fridays-Bewegung hat es im Moment schwer, Menschen zu mobilisieren“, sagt er. Im Hauptziel stimmt er mit Blumberg überein: Die Klimakrise sei das größte Probleme unserer Zeit.

Und was, wenn er das Mandat eines Landtagsabgeordneten übernehmen müsste? Am liebsten wäre es ihm, wenn sein Ersatzkandidat Thorsten Kleeh zur Halbzeit einspringen könne. Sein Traumberuf bleibt ohnehin ein anderer. Nach einem abgebrochenen Maschinenbau-Studium macht Schiffer eine Ausbildung zum Erzieher.

Kandidatenmangel auch im Wahlkreis Singen-Stockach. Hier hat sich Jörn Greszki, 50 Jahre, aufstellen lassen. Eigentlich sei er dafür, dass jüngere Menschen die Politik gestalteten. Warum tritt er an? „Die Jüngeren haben sich weggeduckt“, sagt Greszki.

Die Meinung Blumbergs teilt Greszki nicht. „Ich halte Parteiprogramme für Schaufensterware, die abgeräumt wird nach der Wahl.“ Sein Ziel sei es, „harsche Satzungen zu implementieren“, die es unmöglich machten, von Entscheidungen abzuweichen. Seine Chancen, gewählt zu werden, sind dem Berater von Telekommunikationsfirmen „egal“. Irgendwo müsse man anfangen.