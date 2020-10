Für die meisten Eltern ist es Routine: Kaum ist ihr Baby auf der Welt, werden sie beim Kinderarzt über Impfungen aufgeklärt. Regelmäßig erhalten die Kleinen einen kurzen Pieks, und schon sind sie gegen eine weitere tückische Krankheit geschützt. Doch nicht alle Eltern sind Befürworter von Impfungen, manche fürchten negative Folgen durch fremden Stoff im Körper. Das Bundesgesundheitsministerium aber möchte bestimmte Erreger ausrotten. Deshalb gilt seit 1. März dieses Jahres die Masern-Impfpflicht.

Kitas haben keine Probleme mit Impfgegnern

Das bedeutet: Wer neu in eine Gemeinschaftseinrichtung, Tagespflege oder Schule aufgenommen werden will, muss nachweisen, dass die beiden Masern-Impfungen vorliegen. Kinder, die bereits vor dem Stichtag in einer Kita waren, müssen das gelbe Büchlein bis 31. Juli 2021 vorlegen.

Nach SÜDKURIER-Informationen läuft dieser Prozess im Kreis Konstanz recht geräuschlos ab. So sagt etwa Isabel Schlögl von der Kindergartengeschäftsführung der katholischen Kitas in der Konstanzer Altstadt und im Ortsteil Petershausen: „Bisher hatten wir damit keinerlei Probleme. Fälle, bei denen sich Eltern massiv gegen die Impfung gewehrt hätten, sind zumindest bei uns nicht aufgeschlagen.“

Masern-Schutz ist Voraussetzung für Kita-Besuch

Einzelne Kinder ohne Impfung seien nachträglich zum Kinderarzt geschickt worden. „Für uns ist der Masern-Impfschutz eine Voraussetzung für die Aufnahme geworden“, so Schlögl. „Sind nicht alle Unterlagen vollständig, können wir das Kind nicht zu uns lassen. Die meisten Eltern wissen dies und werden von ihren Kinderärzten aufgeklärt.“

Die Zahlen im Kreis Konstanz Die Dreifachspritze Das Konstanzer Gesundheitsamt positioniert sich eindeutig: „Die Dreifach-Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ist sehr gut verträglich und schützt unsere Kinder gegen die gefährliche Masernerkrankung.“ Die Immunisierung erfolgt mit zwei Terminen: Die erste Spritze gibt es im Alter von 11 bis 14 Monaten, die zweite sollte vor dem zweiten Geburtstag gesetzt werden. Danach können die Impfungen noch einzeln vorgenommen werden, aber dann ist es komplizierter, einen ordentlichen Impfschutz herzustellen. Denn die Auffrischungsimpfung ist nicht für die Grund-Immunisierung älterer Kinder geeignet. Alternativ zu MMR gibt es eine Vierfach-Impfung, die zusätzlich gegen Windpocken schützt. Die Impfrate Trotz aller Bemühungen durch frühzeitige Aufklärung lag die Masern-Durchimpfungsrate der Vier- bis Fünfjährigen im Landkreis Konstanz vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes laut Gesundheitsamt bei unter 90 Prozent. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, gefährliche Krankheiten auszurotten, wird so nicht erreicht. Immerhin erhielten fast 95 Prozent der in den vergangenen Jahren eingeschulten Kinder im Kreis Konstanz die erste Spritze. Das Gesundheitsamt erläutert: „Nach der ersten Impfung erreichen wir bei über 90 Prozent der Kinder eine Immunität, mit der zweiten Spritze steigt sie auf über 98 Prozent der Geimpften.“ Wichtig sei aber auch, dass Erwachsene, die nach 1970 geboren sind, ihren Impfschutz vervollständigen lassen.(kis)

Ähnliches berichtet Sabine Haag, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung bei der Stadt Konstanz. Nur vereinzelt hätten sich Eltern am Telefon informiert, was sie tun könnten, wenn sie den Pieks nicht möchten. Bislang sei aber auch ihr kein Fall bekannt, in der ein Kind wegen der Impfverweigerung nicht in die Tagespflege oder eine städtische Kita aufgenommen werden konnte.

Bei Krippenkindern muss nachkontrolliert werden

Aufwändiger wird das Verfahren bei allen Kindern, die bereits vor dem 1. März 2020 eine Einrichtung besuchten. Vor allem bei den Krippenkindern, denn selbst wenn sie bereits ein Kreuzchen im Impfpass vorweisen können, haben sie oft nur die erste von zwei Spritzen hinter sich. Die Kitas und Tagespflegepersonen müssen dann noch kontrollieren, ob auch die zweite Impfung erfolgt. „Das bedeutet zusätzlichen Verwaltungsaufwand“, sagt Sabine Haag.

Auch Ute Seifried, Singener Bürgermeisterin für Soziales, Schulen und Sport, bestätigt: „Bei diesen Kindern ist das Verfahren mühsam. Die Leitungen müssen Eltern anschreiben oder über unsere Kita-App informieren, Wiedervorlagen überwachen und erinnern.“

Datenschutz muss eingehalten werden

Die Einhaltung des Masern-Impfpflicht-Gesetzes ist für die Leitungen aber auch aus Datenschutzgründen ganz schön aufwändig, wie Isabel Schlögl berichtet: „Die Kollegen dürfen sich keine Kopie des Impfausweises machen, sondern müssen das Heft persönlich sichten.“ Sollte eine Familie doch den Pieks verweigern, wird sie ans Gesundheitsamt verwiesen.

Verweigun zieht Bußgeld von 2500 Euro nach sich

Doch auch hier läuft alles glatt, denn eine Pressesprecherin des Landratsamts Konstanz schreibt auf Nachfrage: „Bisher wurden keine Bußgeldverfahren in die Wege geleitet.“ Eine Verweigerung kann nämlich bis zu 2500 Euro kosten. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen.

Übrigens sind auch das Kita-Personal sowie Lehrer vom Gesetz betroffen: Wer keinen Schutz gegen Masern vorweisen kann, muss ihn nachholen oder darf seiner Tätigkeit nicht mehr nachkommen. „Hier hatten wir ebenfalls keine Probleme“, sagt Isabel Schlögl. „Die meisten waren geimpft, einige wenige haben das nachgeholt. Und bei neuem Personal wird dieser Punkt jetzt schon vor der Einstellung geklärt.“ So ist laut Ute Seifried auch der Stand der Dinge bei städtischen Angestellten in Singener Kitas.

Krankheit mit schweren Folgen

Eine klare Meinung zu dem Thema hat Barbara Kmoth, Kinderärztin aus Allmannsdorf. „Eine Masern-Infektion kann auch viele Jahre nach der Krankheit noch Schäden im Gehirn verursachen“, so Kmoth. Die Folgen könnten schwere Behinderungen sein, auch kam es durch Masern schon zu Todesfällen. Kmoth beginnt in der vierten Lebenswoche der Babys, die Eltern über Impfungen aufzuklären. „Meistens lassen sie sich von der Notwendigkeit überzeugen. Und wenn nicht, wechseln sie den Kinderarzt. In meiner Praxis sind fast alle Kinder geimpft.“

Warum sind manche Eltern gegen die Impfung?

So auch der kleine Junus, ein Jahr alt. Während Barbara Kmoth die Masern-Impfung für ihn vorbereitet, sagt sein Vater Martin Stoev: „Die ist absolut sinnvoll. Damit erspart man sich und der ganzen Gesellschaft vieles. Ich habe absolut keine Angst vor Impfungen. Auch Junus hat sie bislang gut verkraftet.“

Warum aber sind manche Eltern gegen die Immunisierung? Kmoth erläutert: „Im Internet kursiert das Gerücht, Impfungen könnten Krankheiten wie Autismus verursachen, das ist aber falsch.“ Die öffentliche Wahrnehmung zum Thema Impfen sei verzerrt: „Im Internet treten die Impfgegner viel präsenter auf als die Befürworter“, sagt die Kinderärztin. Sie findet die Einstellung der Skeptiker nicht richtig: „Einige Kinder werden aus Prinzip auch nicht gegen Tetanus geimpft. Wenn sie sich dann aber verletzen, sollen wir Ärzte ganz schnell handeln.“