Als sich der 36-Jährige im vergangenen Juni in Richtung Meersburg aufmachte, hoffte er auf ein paar leicht verdiente Euro. Doch für den Geldabholer einer Schockanrufbande sollte es das abrupte vorläufige Karriereende werden. Er wurde auf frischer Tat geschnappt. Vor dem Amtsgericht Konstanz räumte er seine Beteiligung nun gleich zu Beginn des Prozesses ein. Richterin Zundel verurteilte ihn nach mehrstündiger Verhandlung trotzdem zu einem Jahr und acht Monaten Haft wegen Beihilfe zu versuchtem gewerbsmäßigem Betrug. Und zwar ohne Bewährung.

Wie lief die Tat ab, die den Mann erst hinter Gitter und dann auf die Anklagebank brachte? Anfang Juni klingelte bei einem Rentnerpaar in Meersburg das Telefon. Die Anrufer gaben sich als Polizist und Staatsanwalt aus. Und überbrachten den Senioren folgende Schocknachricht: Ihr Sohn habe eine Frau sowie deren Kind überfahren.

Betrüger versuchten, 88.000 Euro zu ergaunern

Die Betrüger sollen weiter gesagt haben, dass ihrem Sohn Haft drohe, sollte nicht schnell eine Kaution in Höhe von 88.000 Euro beim Amtsgericht in Konstanz hinterlegt werden. Das völlig aufgelöste Ehepaar habe umgehend Geld, Schmuck und Gold zusammenkratzt – im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro. Unter dem Vorwand, dem Ehepaar helfen zu wollen, schickten die Betrüger den Angeklagten als angeblichen Gerichtsboten zu dem Ehepaar.

Glücklicherweise erreichte die 82-jährige Frau aber ihre Schwiegertochter, während ihr Ehemann noch mit den Betrügern telefonierte. Nachdem die Schwiegertochter ihr versichert hatte, dass es der Familie gut gehe, wurde die Polizei verständigt. Der angeklagte Geldbote konnte durch die Beamten vor dem Haus des Rentnerpaars festgenommen werden.

Schockanruf Betrüger locken Seniorin nach Konstanz. Sie nehmen ihr einen fünfstelligen Geldbetrag weg Das könnte Sie auch interessieren

Zweifel an Schuldenmotiv und Drogenabhängigkeit

Der Angeklagte äußerte sich vor Gericht nicht zum Tathergang und seinen Komplizen. Er habe nur kurzfristig telefonische Anweisungen erhalten und hätte 500 Euro für die Tat bekommen. Laut ihm handelte es sich um eine einmalige Aktion – er sollte Geld zur Begleichung seiner Schulden erhalten. Sie beliefen sich auf 5000 Euro und seien durch seinen Drogenkonsum entstanden.

Der Mann entschuldigte sich bei den anwesenden Zeugen und sagte, dass er eine Therapie machen wolle, sollte er die Chance in einer Heilanstalt bekommen oder auf Bewährung zurück in seine Heimat Polen dürfen. Doch für Richterin Zundel kam Bewährung unter anderem wegen der 30.000 Euro, die auf dem Spiel standen, nicht in Frage. Sie erklärte: „Sie haben sich einer Gruppierung angeschlossen, die höchst kriminell handelt.“

Vorgehen der Bande Laut Polizeivermerk handeln Betrügerbanden bei Schockanrufen oft mit sogenannten „Keilern“, einem Logistiker und einem Abholer. Die Keiler führen dabei die Anrufe bei den Opfern durch, während ein Abholer zu einem Treffpunkt oder den Häusern der Opfer geschickt wird. Der Logistiker kümmert sich schließlich um die Wertsachen der Opfer. Die Auswertung des Handys des Angeklagten zeigte, dass er mit vier verschiedenen ausländischen Nummern im Zeitraum der Tat in Kontakt stand. Außerdem wurde bei ihm der Schlüssel für ein Schließfach in Konstanz gefunden.

Negativer Drogentest trotz seltsamen Verhaltens

Sie gehe zwar nicht davon aus, das er Mitglied der Bande sei, habe aber Zweifel an der Einmaligkeit der Tat. Auch seine geringe Beteiligung sowie sein Drogenproblem stellte die Richterin in Frage. Immerhin wurde dem 36-Jährigen nach drei Monaten in Haft eine Haarprobe zur Untersuchung auf Drogen entnommen.

Der Angeklagte hatte zuvor angegeben, seit vier Jahren regelmäßig Amphetamine und Marihuana zu nehmen. Der Drogentest kann zwar Nachweise auch noch nach bis zu sechs Monaten liefern, doch er fiel negativ aus. Aus diesen Gründen war auch die Unterbringung in einer Heilanstalt keine Option für die Richterin.

Schwarzwald-Baar Betrüger hatten keine Chance: 91-Jährige reagiert bei Schock-Anruf besonnen Das könnte Sie auch interessieren

Zum Test kam es, weil der Angeklagte in der Untersuchungshaft mehrfach auffiel, wie ein Bericht der zuständigen Justizvollzugsleiterin zeigte: Er habe mit Suizid gedroht, sich selbst Verletzungen zugefügt und immer wieder um Einzelhaft und Sicherheitsmaßnahmen gebeten. Einmal sei es sogar dazu gekommen, dass er nackt den Fußboden gewischt und dabei geschrien habe: „Ich bin nur ein Arschloch!“

Zwei psychologische Sachverständige konnten eine krankhafte Abhängigkeit nur auf Basis der Aussagen des Angeklagten feststellen: „Wenn die Aussagen stimmen, kann man von einer Abhängigkeit ausgehen.“ Allerdings konnten sie in ihren Gutachten keine Auffälligkeiten attestieren.

Wurde der Angeklagte in der Untersuchungshaft bedroht?

An die Vorfälle in der JVA habe sich der Angeklagte wegen seines angeblichen Drogenentzugs nicht erinnern können. Woran er sich jedoch erinnern konnte, war, dass ein Mithäftling ihm ein Papier mit seinem Haftbefehl und seiner Adresse gezeigt habe. Aktiv gedroht habe er dem Angeklagten aber nicht.

Im Bericht der JVA-Leiterin wird der Vorfall nicht erwähnt. Trotzdem hat der Angeklagte seitdem Angst um seine Familie, da seine Mutter an der Adresse ebenfalls wohnt. Was genau er befürchtet, sagte er im Gerichtssaal jedoch nicht.

Konstanz/Reichenau „Oma, hilf mir!“ – Ein Abholer eines Enkeltricks steht in Konstanz vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Während des Prozesses formulierte der Angeklagte aber etwas anderes: eine Entschuldigung, die an das Paar aus Meersburg gerichtet war. „Es war für Sie sicherlich auch schwer“, meinte die Meersburgerin daraufhin. Ihr Mann äußerte sich ähnlich: „Mir ist klar, dass er das kleinste Rädchen ist, deswegen bin ich nicht nachtragend.“ Ob das in diesem Fall tatsächlich so war, konnte vor Gericht aber nicht abschließend geklärt werden.