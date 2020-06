Herr Marx, gab es schon viele Anträge auf Soforthilfe bei uns in der Region?

Es sind genau 21 500 Soforthilfeanträge, die bei uns bisher bearbeitet wurden. Wenn man zum Vergleich nimmt, dass wir in der IHK Hochrhein-Bodensee 40.000 Mitgliedsunternehmen haben, dann ist das schon eine eindrucksvolle Zahl. Und das ist landesweit nicht anders. In Baden-Württemberg insgesamt waren es über 400 000 Anträge.

Unternehmen welcher Branchen beantragen besonders häufig Soforthilfe?

Das geht quer durch alle Branchen. Im Grunde sind ja alle Unternehmen besonders betroffen, deren Geschäftsmodell auf dem realen Kontakt mit Kunden aufbaut. Und das sind eben nicht nur der Einzelhandel und die Gastronomie, das ist jede Dienstleistung – auch der Tattoo-Shop, auch das Reisebüro, auch der Busunternehmer, selbst der Zahnarzt, zu dem plötzlich niemand mehr kommt, weil die Menschen zurückhaltend sind oder weil er viele Patienten aus der Schweiz hat. Am härtesten war es natürlich für die, die komplett geschlossen wurden: der Einzelhandel, das Fitnessstudio, die Gastronomie.

Welche unterschiedlichen Programme werden den Unternehmen zur Hilfe denn angeboten?

Es gibt mittlerweile ein ganzes Set von Unterstützungsmöglichkeiten und das hat fünf Säulen, von denen die Soforthilfe nur die erste ist. Die zweite sind Liquiditätshilfen, also keine verlorenen Zuschüsse, sondern Kredite, die von der KfW über die Hausbank kommen, die ihrerseits bis zu 100 Prozent vom Kreditrisiko befreit wird. Die dritte Säule ist das Kurzarbeitergeld, die vierte sind steuerliche Erleichterungen, von Stundungen über die Anpassung von Vorauszahlungen und einen erweiterten Verlustrücktrag bis zum Verzicht auf Vollstreckungmaßnahmen. Und dann gibt es noch einzelne, spezifische Hilfen für einzelne Branchen, die jetzt für die Gastronomie, die Hotellerie und Busunternehmen noch kommen werden. Außerdem wird beim Bund gerade ein Soforthilfeprogramm II verhandelt, das bis Jahresende laufen soll. Ganz häufig wird ein Unternehmen mehrere oder alle diese Möglichkeiten nutzen.

Zur Person Claudius Marx hat Rechtswissenschaft, VWL, BWL und Soziologie an den Universitäten Trier und Rom studiert, sowie „European and International Business Law“ an der Universität St. Gallen. Seit 2006 ist er Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee. Außerdem ist er Lehrbeauftragter für Gesellschaftsrecht an der Universität St. Gallen.

Woher kommt das Geld für Soforthilfen?

Eine der Langfristfolgen dieser Krise ist, dass die öffentliche Hand tief in eine Kasse gegriffen hat, in der das entnommene Geld erst einmal gar nicht drin ist. Das gilt für das Land, den Bund und die EU gleichermaßen. Diese Verschuldung liegt als Last auf den kommenden Generationen, sie fällt auf den Steuerzahler zurück. Und die Frage ist, wie lange wir daran tragen werden. Mut macht der Blick auf die Finanzkrise 2008/2009: Auch da hatten wir erhebliche Neuverschuldungen und nahmen an, sie würden uns auf Jahrzehnte belasten. Tatsächlich ist es gelungen, innerhalb weniger Jahre zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt zurückzukehren, weil sich die Wirtschaft schnell und stark erholt hat.

Zahlen und Fakten Laut der IHK Hochrhein-Bodensee ist bisher eine Fördersumme von rund 100 Millionen Euro in ihrem Zuständigkeitsbereich geflossen.

71 Prozent von 2000 befragten Unternehmen im Land gehen von zweistelligen Umsatzeinbrüchen aus, jedem fünften Betrieb wird mindestens die Hälfte der Jahresumsätze wegfallen.

Ein Drittel der befragten Unternehmen schließt Personalabbau nicht mehr aus, bei Gastronomie und Reisebranche sind es zwei Drittel, bei Verkehr und Lagerlogistik die Hälfte.

Glauben Sie, dass das gerade vorgestellte Konjunkturpaket die Wirtschaft positiv beeinflusst?

Das Corona-Paket der Bundesregierung enthält viele wichtige Bausteine zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Es schafft den Übergang von den Hilfen zur Bewältigung der Gegenwart zu den investiven Impulsen für eine erfolgreiche Zukunft. Gut ist vor allem, dass es bei zentralen Instrumenten einen branchenübergreifenden Ansatz gibt. So unterstützen etwa die Ausweitung des Verlustrücktrags und die zusätzlichen Überbrückungshilfen für besonders stark betroffene Betriebe die Liquidität in der Breite der Wirtschaft. Mit den Erleichterungen kommt bildlich gesprochen das Auto aus dem Graben, zurück auf die Straße. Damit es dort aber wieder Fahrt aufnimmt und mittelfristig zurück auf die Überholspur findet, bedarf es investiver Anreize. Dazu zählen unter anderem der Ausbau der Elektromobilität. Die flankierende Unterstützung von jungen Menschen und Familien kommt hinzu. Deren vielfach durch die Kurzarbeit geschmälerte Kaufkraft zu stärken, hilft der Binnennachfrage. Und die geplante Unterstützung der Ausbildungsaktivitäten gibt den gemeinsamen Aktivitäten der Partner in der Allianz für Aus- und Weiterbildung Rückenwind. Das eröffnet auch Betrieben mit akuten Liquiditätsproblemen die Chance, die Ausbildung von jungen Fachkräften fortzusetzen.

„Die Grenzöffnung ist überfällig.“ – Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer IHK Hochrhein-Bodensee | Bild: Achim Mende

Wie lässt sich die Konjunktur ankurbeln?

Alle diese Hilfen, die ich gerade aufgezählt habe, sind gewissermaßen Schmerzmittel, keine Heilmittel. Sie lindern die Not, aber sie beseitigen sie nicht. Erst, wenn wir in das Investitionsprogramm kommen und die Wirtschaft wieder hochfahren, wird sie auch wieder gesund. Deshalb gilt: Je früher wir aus den Soforthilfen raus gehen und je früher wir in die Investitionsprogramme rein gehen, desto besser für alle. Die Restriktionen der vergangenen Wochen haben zwar epidemiologisch einen hervorragenden Erfolg gezeigt. Sie hatten aber auch drastische Nebenwirkungen und die heißen Liquiditätsengpässe, Kurzarbeit, drohende Insolvenzen, Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Diese Nebenwirkungen zu bekämpfen ist das Gebot der Stunde! Parallel zu den Lockerungen müssen die Unternehmen in den Stand versetzt werden, möglichst schnell wieder die Umsätze zu generieren, die sie vor Corona hatten. Insbesondere die Grenzöffnung ist überfällig. Viele Unternehmen in unserer Region haben einen Schweizer Kundenanteil von mehr als 50 Prozent und solange die Grenze nicht offen ist, ist diese Krise für diese Unternehmen nicht vorbei.

Die Corona-Krise hat viele Unternehmen ratlos zurückgelassen. | Bild: Jens Büttner

Welche langfristigen Folgen sind für Industrie und Handel in der Region zu befürchten?

Das ist die große Frage. Im schlimmsten Fall müssen Unternehmen schließen oder Beschäftigung dauerhaft abbauen, im besten Fall erholen sie sich schnell wieder, kommen wie ein Jo-Jo von ganz unten wieder nach ganz oben. Es gibt da die bekannten Modelle: Bei einem V-förmigen Verlauf geht es für die Wirtschaft schnell wieder nach oben, bei einem U-förmigen braucht es Zeit, bevor die Erholung eintritt und bei einem L-förmigen bleibt die Konjunktur am Boden. Es gibt Branchen, von denen man weiß, dass sie lange brauchen, um das Vorkrisenniveau zu erreichen – das gilt etwa für die Luftfahrt – es gibt aber auch Branchen, die sind in der Lage, sich schnell zu erholen. Wenn der private Konsum wieder hochfährt, ist schon viel gewonnen.

Gibt es schon Unternehmen, die aufgeben mussten?

Bis jetzt beißen die Unternehmerinnen und Unternehmer noch auf die Zähne, verteidigen ihre Unternehmen und ihre Belegschaften, sie sehen aber auch schmerzlich, wie ihre Reserven dahinschmelzen. Und wenn sie in einer Innenstadtlage Pachten bezahlen in fünfstelliger Höhe, dann halten sie das nicht monatelang durch, wenn dem keine Einnahmen gegenüberstehen. Alle sind jetzt an der Grenze der Belastbarkeit und es geht wirklich um Tage und Wochen. Kein Hilfsprogramm des Staats ist in der Lage, die Umsatzausfälle zu kompensieren, die da täglich entstehen. Nur die Wirtschaft selbst hat die Kraft, aus diesem Tal herauszukommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir keine Zeit verlieren, ihr den dafür notwendigen Freiraum zu geben.

Welche Branchen haben langfristig die größten Probleme?

Ich denke, dass wir mit einer hohen Prognoseunsicherheit an dieser Stelle leben müssen. Während die für unser Land so wichtige Automobilwirtschaft nicht nur von der Coronakrise, sondern auch vom technologischen Wandel hin zu alternativen, emissionsfreien Antrieben gefordert ist, sind Maschinenbau, Elektro-, Mess- und Regeltechnik stark von der Entwicklung der Exportmärkte abhängig und der private Konsum wird seine Kraft erst wieder entfalten können, wenn die exorbitanten Kurzarbeiterzahlen wieder sinken. Meine persönliche Erfahrung ist aber, dass die Wirtschaft, wenn man sie denn nur lässt, in der Lage ist, auch aus einem tiefen Tal schnell wieder heraus zu kommen – es ist Aufgabe der Politik, ihr dabei wo immer möglich, keine Steine in den Weg zu legen!

Kann es auch Unternehmen geben, die von der Krise profitieren?

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Krise auch immer Bedarfe hervorbringt, die es vorher so nicht gab. Und es ist kein Geheimnis, dass der Onlinehandel profitiert, dass Paket- und Lieferdienste mehr zu tun haben, dass die Gesundheitswirtschaft gefordert ist, dass die Herstellung von Hygieneprodukten hochfährt, dass die Menschen etwas mehr Lebensmittel einkaufen, weil wieder häufiger gekocht wird und so weiter. Auch Sportartikel und Fitnessgeräte für zuhause wurden markant nachgefragt. Das sind positive Effekte, die dem ein oder anderen zugutekommen. Aber natürlich stehen dem auf der anderen Seite horrende Verluste gegenüber. Für die Konjunktur insgesamt ist das nur ein schwacher Trost und solange Millionen in Kurzarbeit und die Grenzen noch nicht wirklich offen sind, kann es keinen breiten Aufschwung in der Konsumnachfrage geben.

Was können Unternehmen machen, um sich auf die Zeit nach Corona vorzubereiten?

Die Unternehmen verhalten sich schon richtig, indem sie ihre Belegschaften halten – das heißt, wenn notwendig Kurzarbeit praktizieren, aber nicht entlassen. Damit werden das betriebliche Know-how und die Manpower auf Standby gehalten und müssen nicht erst wieder aufgebaut werden, wenn es wieder weiter geht. Und natürlich werden die Kundenbeziehungen gepflegt, die Innenstädte überlegen sich, wie sie ihre Attraktivität erhöhen, wie sie verhindern, dass sich die Neigung zum Onlineshopping verstetigt und wie man die Menschen wieder in die Zentren holt.

Wie unterstützt die IHK zu Corona-Zeiten die Unternehmen?

Wir haben seit dem Anlaufen des Soforthilfeprogramms fast unsere ganze Mannschaft eingesetzt, um diese Soforthilfe möglichst schnell an die Antragssteller gelangen zu lassen. Die eine Hälfte arbeitete in der Antragsbearbeitung, die andere Hälfte in der Hotline, auch am Wochenende. Da ging es oft um Tage, die Kosten liefen bei den Unternehmen weiter, die Einnahmen fielen komplett aus, das hält keiner lange durch. Wir haben unsere Mitglieder laufend und „in Echtzeit“ informiert und mit allen relevanten Entscheidungs- und Mandatsträgern kommuniziert, um die Hilfsmaßnahmen zu gestalten und in die richtige Richtung zu lenken.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Aus- und Fortbildungen aus?

Wir liegen Stand heute mit den Ausbildungszahlen um etwa 25 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Wir hoffen, dass das zu einem Gutteil daran liegt, dass in der Hochzeit der Corona-Krise keine Bewerbungsgespräche geführt wurden und dass das jetzt nachgeholt wird. Wenn dem nicht so sein sollte, müssen wir massiv daran arbeiten, die Ausbildungszahlen wieder nach oben zu bringen. In der Weiterbildung waren wir selbst betroffen – erst durften wir gar nicht fortbilden und dann in einem ersten Schritt nur die Aufstiegsfortbildung aufmachen. Jetzt gehen wir wieder in den normalen Seminarbetrieb, aber nach dem Hygienekonzept dürfen in einem Raum weit weniger Personen beschult werden als sonst. Wir ergänzen daher durch digitale Angebote das Präsenzangebot. Das wird das Bildungswesen dauerhaft verändern. Wir werden alle digitaler aus der Krise hervorgehen und das wird uns gut tun! Und wir hoffen natürlich, dass Weiterbildungen, die im letzten halben Jahr unterlassen wurden, in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden.