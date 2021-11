Viele Studenten suchen noch immer eine Bleibe im Raum Konstanz. Manche suchen sogar ein halbes Jahr nach einem bezahlbaren WG-Zimmer – so wie Fortunato Russo. Andere müssen bei teuren Wohnungen zuschlagen. Was zwei Erstsemester bei ihrer Wohnungssuche auf dem Konstanzer Wohnungsmarkt erlebt haben.

Wer eine Wohnung in Raum Konstanz, Radolfzell oder Singen sucht, hat oft ein Problem. Günstige Wohnungen gibt es kaum. Vor diesem Problem stand auch Fortunato Russo. Er ist einer, der lange nach einer Wohnung in Konstanz suchen musste. Er beginnt in