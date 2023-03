Kreis Konstanz vor 54 Minuten

Karstadt bleibt! So groß ist die Erleichterung in Konstanz und Singen

So gerne wie am Dienstag sind die Karstadt-Mitarbeiter wohl lange nicht mehr in ihr Warenhaus gekommen: Ihre Filialen bleiben bestehen, in Konstanz und Singen geht es weiter. Auch die Kunden und andere Akteure sind froh.