Der Blick auf den Steißlinger See ist idyllisch: An Tagen, an denen es die Sonne schwer hat, ist von der lärmenden Sommerlaune am Natursee noch nichts zu spüren. Hier ist Willi Streit gern. Der Ort eignet sich, um nachzudenken.

Ein Brandbrief mit klarer Haltung

Nachgedacht hat Willi Streit, Vorsitzender des Kreisverbands der CDU, viel in den vergangenen Monaten. Gehandelt hat er auch: Der Kreisvorstand hat kurz nach der Landtagswahl einen Brandbrief an den Landesvorstand gerichtet. Mit der Forderung nach einem Zweistimmenwahlrecht und der Besorgnis, dass die CDU weiter große Verluste erleiden werde, wenn sie sich nicht erneuere – inhaltlich wie personell.

Und wie geht es der CDU heute?

Willi Streit ist sich nicht ganz sicher. Er weiß aber, dass er und andere Vorstandsmitglieder alles tun, damit es eine Wende gibt, möglichst auch bei den Wählerstimmen. Der Patient CDU ist nicht wegen der Pandemie in kritischem Zustand, die Gesundheitsprobleme setzten viel früher ein. 2011 habe man aus Konstanz bereits Kritik geübt, „damals verhaltener“, erinnert sich Streit. Nach der nächsten Niederlage 2016 sei man deutlich geworden und schrieb an den Landesvorstand. Jetzt, nach dem dritten Fiasko, ist die Geduld aufgebraucht.

Bild: Wagner, Claudia

Streit glaubt daran, dass sich etwas verändert

Es geht um Mitsprache und um Gehörtwerden – und darum, dass die Mitglieder Sorge haben, ob die CDU Volkspartei bleibt – und sie ihr treu bleiben können. Erste Signale, dass sich etwas ändern könnte, glaubt Willi Streit wahrzunehmen. Am 8. Mai, als der Landesparteitag den Koalitionsvertrag mit den Grünen beschloss, gab es spätabends eine Zoom-Konferenz, um die Kreisvorsitzenden im ganzen Land unmittelbar zu informieren. Das seien erste Schritte, die zeigten, dass der Landesvorstand verstanden habe, dass es so nicht weitergehen könne.

Baden-Württemberg Ministerpräsident Kretschmann für dritte Amtszeit gewählt Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem: Die Bereitschaft, die Kreisverbände über Beschlossenes frühzeitig zu informieren – war es das an Veränderungen, die die Landes-CDU bereit ist, zu wagen? Hoffentlich nicht, sagt Willi Streit, will den Verantwortlichen aber auch die nötige Zeit geben, die Veränderungen nun mal brauchen.

Junge Gesichter an der Spitze

Es brauche „junge, unverbrauchte Gesichter“ an der Spitze. Manuel Hagel, 33 Jahre, ist Fraktionsvorsitzender geworden, Isabell Huber, ebenfalls 33, neue Generalsekretärin.

Kreis Konstanz „Parteiarbeit muss für Frauen attraktiver werden“ Das könnte Sie auch interessieren

Aber reicht das als Signal an die Basis?

Um sie macht sich Willi Streit Sorgen – übrigens nicht erst seit gestern. „Es hat schon rumort, als Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin nominiert wurde“, sagt er. Oft formulierten Mitglieder es so: „Wären wir gefragt worden, wäre sie nicht Kandidatin geworden“. An den Wahlkampfständen hätten die Kandidaten häufig zu hören bekommen, dass sie die Stimme der Wähler erhalten hätten – ja, wäre da nicht Susanne Eisenmann an der Spitze.

Das Duell der Kanzlerkandidaten tut sein Übriges

Das Duell der Kanzlerkandidaten habe die Lage nicht verbessert. Aus Interesse habe er den Kreisvorstand über die Kandidaten Armin Laschet und Markus Söder abstimmen lassen, das sei 50:50 ausgefallen. Bei den Mitgliedern hat Streit einen anderen Eindruck: Etwa 80 Prozent favorisierten Markus Söder als Kanzlerkandidaten. Wieder eine Entscheidung, die die Basis ungern mitträgt.

Gespräche, Gespräche, Gespräche

„Es ist enorm, was ich in diesen Wochen versucht habe, zu erklären, zu appellieren: In dem Ausmaß gab es das noch nie“, sagt Willi Streit. Einige Mitglieder seien ausgetreten, andere hätten es angekündigt. Mit ihnen geht Streit ins Gespräch – das sind lange Auseinandersetzungen. Oft kann er die Motive der Mitglieder nachvollziehen. Sie haben die CDU über Jahrzehnte als politische Heimat erlebt – jetzt nicht mehr. „Auch deshalb wollen wir das nicht mehr aussitzen“, erklärt Streit.

Heimat und Herausforderung

Dabei ist Willi Streit selbst einer jener Treuen, die Enttäuschung spüren. Seit 25 Jahren teilt der Leiter des Radolfzeller Polizeireviers die Werte mit der Partei, die christlichen, aber auch die Verbundenheit mit der Region. Der Steißlinger See, das ist Heimat für ihn, die CDU ist es auch. Also hilft nur, darum zu kämpfen. Briefe zu schreiben, Forderungen zu stellen – bis die Basis in Stuttgart endlich gehört wird.