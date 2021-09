Die zehn jungen Auszubildenden sind glücklich, dass sie jetzt beim SÜDKURIER Medienhaus ihre Ausbildung beginnen konnten. Zum einen bietet das Medienhaus ein Dach für viele unterschiedliche Berufsgruppen, zum anderen: „Den SÜDKURIER kennt man, wenn man aus Konstanz kommt: ein Top-Unternehmen und ein guter Arbeitgeber“, stellt Tim Keller (23) fest, der jetzt seine Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen hat.

„Eine ungewöhnliche Bewerbung, die viel Spaß gemacht hat“

Isabelle Graef (18) kommt aus Würzburg und zog nach Konstanz, um hier die Ausbildung zur Mediengestalterin in der Online-Redaktion zu absolvieren. Sie freut sich riesig, denn der SÜDKURIER hebe sich von anderen Medienhäusern ab.

„Mega-cool, denn für die Bewerbung war ein Video gefragt. Eine ungewöhnliche Bewerbung, die mir viel Spaß gemacht hat. Vor allem hat es zeigt, dass es ein pfiffiges Unternehmen ist“, schwärmt Isabelle Graef.

Zukunft in der Lagerlogistik

Dominic König (23) aus Konstanz beginnt seine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. „Das ist ein spannender Beruf. Warenannahme, Kontrolle, Warenausgang – man muss sehr genau und gewissenhaft arbeiten“, schildert Dominic König.

Warum er sich gerade beim Medienhaus beworben hat? „Ein Bekannter meiner Mutter war Zusteller und hat vom SÜDKURIER als gutem Arbeitgeber geschwärmt“, berichtet er. Er ist jetzt schon überzeugt: „Besser hätte ich es nicht treffen können. Alle sind sehr freundlich und ich wurde herzlich aufgenommen.“

Von Berlin nach Konstanz

Von Berlin nach Konstanz reiste Steven Brinkmann (23). Eine Ausbildung zum Kaufmann Dialogmarketing hätte er auch in einer anderen Stadt machen können. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er sich jedoch überlegt, wo es am schönsten in Deutschland ist – und kam auf Konstanz. „Dann habe ich geschaut, welches die bekanntesten und seriösesten Arbeitgeber sind und bin sofort über den SÜDKURIER gestolpert.“ Er freut sich auf das Erlernen des Berufs Dialogmarketing In- und Outbound, denn „das ist cool und vielfältig“.