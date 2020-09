Am 3. Oktober wird es viele Menschen in Konstanz auf die Straßen ziehen. 14 Anträge für Demonstrationen sind für diesen Tag bei der Stadt eingegangen. Einer davon ist die Demonstration der Initiative Querdenken. Jetzt wird der Antrag geprüft. Beim Landratsamt liegt derweil ein Antrag für eine Menschenkette von Konstanz nach Bodman-Ludwigshafen

So viele angemeldete Demonstrationen an einem Tag gab es in der Konzilstadt noch nie. Zumindest nicht nach dem Wissen von Gabriele Bossi, Leiterin des Referats Oberbürgermeister in Konstanz. In ihrem Amt werden die Anträge für die Demonstrationen