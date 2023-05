Ein Konstanzer stürzt in der Sächsischen Schweiz bei der Fahrt auf einer Seilrutsche ab. Wie ist das möglich? Kletterparks wie der Mainau Erlebniswald oder die Klettergärten im Bodenseekreis prüfen täglich ihre Anlagen.

Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Passiert ist es trotzdem. Ein Elftklässler des Ellenrieder-Gymnasiums in Konstanz ist am Mittwoch, 24. Mai, bei einer Studienfahrt in der Sächsischen Schweiz bei Rathmannsdorf verunglückt. Der 16-Jährige