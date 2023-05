Kreis Konstanz vor 24 Minuten

Menschenunwürdig, aber unverzichtbar? So geht es mit der Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße weiter

Die Zustände in der Unterbringung Steinstraße 20 sind nicht zumutbar, sagt die Fraktion der Grünen. Das sieht auch der Landrat so. Trotzdem sei die Unterkunft unverzichtbar. Was mit dem Gebäude geschehen soll.