von pm/kst

Nun ist es also passiert: Im Landkreis Konstanz gilt seit Sonntag wieder Inzidenz-Stufe 2. Grund dafür sind die steigenden Inzidenz-Zahlen.

Seit Dienstag, 27. Juli, lag der Landkreis immer über dem Wert von 10,0. Am Dienstag stellte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart einen Wert von 10,1, am Mittwoch von 13,6, am Donnerstag von 13,3, am Freitag von 11,9 und am Samstag von 11,2 fest. Damit hat der Kreis an fünf aufeinanderfolgenden Tage den Wert von 10 überschritten und ist damit von Inzidenz-Stufe 1 nach 2 gerutscht.

Das bedeutet, dass – obwohl der Wert am Sonntag bei 9,8 lag – neue Regeln und Einschränkungen gelten.

Private Treffen sind nur zulässig mit Angehörigen des eigenen Haushalts und drei weiteren Haushalten, mit insgesamt nicht mehr als 15 Personen. Deren Kinder und bis zu fünf weitere Kinder zählen dabei bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mit.

Veranstaltungen wie Theater- und Konzertaufführungen oder Filmvorführungen sind mit bis zu 750 Personen im Freien und mit bis zu 250 Personen innerhalb geschlossener Räume zulässig oder mit bis zu 50 Prozent der zugelassenen Kapazität, wobei die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) einzuhalten ist.

Private Veranstaltungen wie Geburtstags- und Hochzeitsfeiern sind mit bis zu 200 Personen zulässig, wobei bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 3 Gs einzuhalten sind.

Der Betrieb von Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischen Bahn-, Bus- und Seilbahnverkehren und ähnlichen Einrichtungen ist mit bis zu 75 Prozent der regulär zulässigen Fahrgastzahlen zulässig oder mit bis zu 100 Prozent der regulär zulässigen Fahrgastzahlen, wobei die 3 Gs einzuhalten sind.

Wettkampfveranstaltungen sind mit bis zu 750 Zuschauern im Freien und mit bis zu 250 Zuschauern innerhalb geschlossener Räume zulässig oder mit bis zu 50 Prozent der zugelassenen Kapazität bis maximal 25.000 Zuschauern, wobei die 3Gs einzuhalten sind.

Detaillierte Informationen hierzu gibt es auf der Seite des Sozialministeriums Baden-Württemberg unter Aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

Ab wann gilt wieder Stufe 1?

Wieder zurück in die Inzidenz-Stufe 1 gelangt der Kreis Konstanz, wenn die Inzidenz wieder fünf Tage in Folge unter 10 liegt.