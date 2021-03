Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Dann muss jeder Handgriff sitzen. Das braucht Übung. Feuerwehrleute müssen daher alle regelmäßig für den Ernstfall trainieren. Da gehört auch das Training in einer sogenannten Atemschutzübungsstrecke oder -Anlage dazu.

Einmal im Jahr ist es Pflicht für die Atemschutzgeräteträger, einen solchen Parcours zu absolvieren. Im Landkreis Konstanz gibt es zurzeit allerdings keine Übungsanlage. Das ist ein Problem, findet auch Andreas Egger, der seit Anfang 2021 der neue Kreisbrandmeister des Kreises ist.

Schon seit geraumer Zeit wird im Kreistag Konstanz über eine eigene Atemschutzübungsanlage diskutiert. Sie soll kommen. Geplant ist, dass sie in Rielasingen-Worblingen entstehen soll. Ab 2024 könnten hier die Feuerwehrleute des Kreises trainieren. Laut Machbarkeitsstudie wird die Anlage etwa 7 Millionen Euro kosten.

Aber warum ist die Anlage so teuer?

Das kann Andreas Egger erklären: „Zum einen gibt es Räume für den theoretischen Teil der Ausbildung. Räume für den Unterricht. Aber eben auch einen Bereich für die körperlichen Leistungen, die ein Feuerwehrmann erbringen muss.“

Zum Beispiel gebe es eine endlose Treppe. Dort wird simuliert, wie ein Feuerwehrmann in voller Montur und Atemmaske ein mehrgeschossiges Gebäude oder eine Leiter in die oberen Geschosse begeht. „Das ist ziemlich anstrengend. So eine Ausrüstung wiegt locker 20 Kilogramm“, sagt Egger.

Ebenfalls kann die Rauchentwicklung innerhalb einer Wohnung simuliert werden. „Dort wird es dann eine volleingerichtete 3- bis 4-Zimmerwohnung geben. Diese können wir komplett verdunkeln und vernebeln. Die Sicht ist gleich null“, erklärt der Kreisbrandmeister. In verrauchten Räumen komme man oft nur kriechend voran. Die Aufgabe für die trainierenden Einsatzkräfte: Findet die lebensgroße Puppe und rettet sie aus der Gefahrensituation.