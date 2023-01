Singen vor 2 Stunden Erwischter Schuldner bleibt in Freiheit, weil seine Freundin die Geldstrafe zahlt Der Mann war vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, doch das Geld war er bisher schuldig geblieben. Deshalb hätte die Kontrolle der Bundespolizei für ihn auch im Gefängnis enden können.

Symbolbild: Ein Bundespolizist bei der Überprüfung von Personalien. In dem Fall in Singen war der Gesuchte von Beamten in Zivil erwischt worden. | Bild: Mirjam Moll | SK-Archiv