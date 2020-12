Kreis Konstanz Nur für Abonnenten vor 29 Minuten

Impfungen im Kreis Konstanz haben begonnen: Diese 106-Jährige bekam die erste Spritze gegen Corona

Am Silvestermorgen reiste ein mobiles Impfteam aus Freiburg an, um eine Seniorin im Wohnheim Emil-Sräga-Haus in Singen gegen den Coronavirus zu impfen. Welche Nebenwirkungen und wann eine Immunität beginnt, hat die Heim-Ärztin im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt