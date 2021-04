Kreis Konstanz/Singen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Impftermine enden im Chaos: Warum am Ostermontag auf einen Impftermin drei Personen gebucht wurden

Eigentlich war es eine gute Idee, die aber gründlich schiefgelaufen ist. Weil viele Bürger im KIZ in Singen ihre Impftermine mit Astrazeneca abgesagt haben, hat die Kreisverwaltung spontan neue Impftermine über Ostern freigegeben. Der Ansturm war aber so groß, dass das Buchungssystem zusammengebrochen ist. Ein Impftermin ging teilweise an drei Personen. Das Chaos war damit vorprogrammiert.