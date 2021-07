Die Kulturschaffenden haben in der Corona-Pandemie sehr gelitten. Jetzt können sie aufatmen. Mit dem „Kultursommer im Landkreis Konstanz“ setzt der Kreis seine Bemühungen fort, die Kulturszene zu unterstützen. Dafür gibt es jetzt auch Geld vom Bund – immerhin 160.000 Euro. Hinzu kommen 50.000 Euro aus der Kreis-Haushaltskasse. Nach dem Corona-Kulturfonds des Kreises ist dies das zweite Förderprogramm, das der Kreis während der Pandemie organisiert.

Konzerte und Theater von Juli bis Oktober

Im Rahmen des „Kultursommers im Landkreis Konstanz“ finden zwischen Juli und Oktober im ganzen Landkreis zahlreiche Kulturveranstaltungen statt: Konzerte, Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Literaturlesungen und Angebote für Kinder. „Wir wollten ein möglichst breites Angebot anbieten“, sagt Friedemann Scheck, Kreisarchivar und Verantwortlicher für den Kultursommer. Deshalb werden die Angebote sowohl in Konstanz, Radolfzell und Singen stattfinden wie auch in Engen, Gaienhofen oder Böhringen.

„Wir haben eng mit den Kulturämtern und -Büros zusammengearbeitet. Der Antrag für die Förderung musste ziemlich schnell gehen“, sagt Scheck. Gemeinsam habe man eine Projektskizze entworfen, die den Bund überzeugt habe. Mitte Juni kam die Bestätigung für die Fördergelder. Insgesamt sei es von der Bewerbung bis zum Programm fix gegangen. „Genau aus diesem Grund stehen aber noch nicht alle Termine im Programm. Auf der Webseite für den Kultursommer werden die Termine laufend aktualisiert“, sagt er.

Termine Die bereits feststehenden Termine zum Kultursommer findet man auf dieser Homepage: http://www.kultursommer-landkreis-konstanz.de

Veranstaltungen an der frischen Luft

Eine der Voraussetzungen für die Zusage vom Bund: Es muss ein pandemie-gerechtes Kulturangebot sein. „Das Einfachste ist, es an der frischen Luft zu machen. Deshalb sind alle Veranstaltungen open-air“, erklärt Scheck. Und was, wenn es wieder so starke Regenphasen gibt? „Wir haben die Devise: Es gilt, die Dinge optimistisch anzugehen und sich nicht im Vorhinein verrückt machen zulassen.“