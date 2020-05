Dieser Vergleich spricht Bände: Zwischen Anfang März und Ende April zeigten knapp 2200 Betriebe im Landkreis Konstanz Kurzarbeit an. Bis zu 27.000 Beschäftigte sind betroffen und damit ziemlich genau ein Viertel der insgesamt rund 105.000 Berufstätigen.

Im selben Zeitraum 2019 gingen bei der für den Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg genau zwei Anzeigen ein – im Höchstfall wären fünf Personen betroffen gewesen.

Arbeitsagentur-Chefin: „Die Auswirkungen der Corona-Krise sind schwerwiegend

Jutta Driesch, Leiterin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, sagt: „Die Auswirkungen der Corona-Krise sind schwerwiegend und erstrecken sich über alle Wirtschaftsbereiche.“

Jutta Driesch, Leiter der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. | Bild: Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg

Die Steigerung bei den Anzeigen von Kurzarbeit mag erschrecken. Laut Driesch zeigt sich aber auch deren „wichtige Wirkung auf den Arbeitsmarkt“. Dieses Instrument habe vorerst „wieder einmal in hohem Maße“ Arbeitsplätze erhalten können.

43 Prozent mehr Arbeitslose als vor zwölf Monaten

So waren im Bezirk der Konstanzer Geschäftsstelle, der die Gemeinden Konstanz, Allensbach, Reichenau und die Insel Mainau umfasst, im April 2020 circa 2300 Menschen ohne Arbeit gemeldet. „Ohne die intensive Nutzung der Kurzarbeit wäre die Arbeitslosigkeit weit höher ausgefallen“, analysiert Driesch. Tatsächlich lag die Steigerung im Vergleich zu Februar, dem letzten Monat vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland, bei 14 Prozent oder knapp 300 Frauen und Männern.

Aber: Noch vor einem Jahr waren im Geschäftsstellen-Bereich Konstanz 1600 Menschen arbeitslos, womit die Steigerung innerhalb von zwölf Monaten bei über 43 Prozent liegt. Zwar gibt es laut Walter Nägele, Sprecher der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, vielfältige Gründe, die zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. Doch „in der aktuellen Lage kann davon ausgegangen werden, dass sich mehr oder minder alles auf Corona zurückführen lässt“, erklärt er.

Unterschiedliche Ursachen für Arbeitslosigkeit – aber meistens wegen Corona

Einige Beispiele: Arbeitnehmer kündigten im Januar – als die Auswirkungen der Corona-Krise nicht absehbar waren – zum Quartalsende und können nun ihre neue Arbeitsstelle nicht antreten; Rückkehrer nach einer längeren Reise oder Auszeit finden keine Anstellung; Arbeitgeber sprechen Kündigungen in der Probezeit aus; Hotel- und Gastronomie-Betriebe beschäftigen ihre Mitarbeiter wegen des ausgesetzten Saisonstarts nicht weiter.

Wie die Arbeitsagentur Betrug beim Kurzarbeitergeld vermeiden will Kurzarbeit soll also Arbeitsplätze erhalten und Entlassungen verhindern. Das Instrument hat dennoch Tücken. So rechne eine Mehrheit der Arbeitgeber im Kreis Konstanz Kurzarbeit zwar korrekt ab, erklärt Arbeitsagentur-Sprecher Walter Nägele. Doch, so ergänzt er: „Schwarze Schafe gibt es immer. Etwas anderes anzunehmen wäre blauäugig“. Arbeitgeber verpflichten sich deshalb mit der Abgabe der Abrechnungen, dass alle Angaben korrekt sind. Die Abrechnungen würden von der Arbeitsagentur geprüft. Beim Verdacht auf sogenannte Leistungsüberzahlungen werde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Wie bei Schwarzarbeit liegen die Ermittlungen beim Zoll. Walter Nägele: „Üblicherweise sind es Mitarbeiter, die entsprechende Hinweise auf Unregelmäßigkeiten geben. In etwa: Ich arbeite ganz normal, aber der Chef rechnet Kurzarbeit für mich ab.“

„Rasanter Anstieg in kurzer Zeit“ bei Anträgen auf Grundsicherung

Dass die wirtschaftliche Corona-Krise an den sonst fast paradiesischen Beschäftigungsverhältnissen in der Region nicht vorüberzieht, beweist die Zahl der auf Grundsicherung angewiesenen Menschen. Sabine Senne, Geschäftsführerin des dafür zuständigen Jobcenters im Landkreis Konstanz, bemerkt einen „rasanten Anstieg in kurzer Zeit“.

Sabine Senne, Leiterin des Jobcenters Landkreis Konstanz. | Bild: Domgörgen, Franz

So seien in ihrer Behörde laut aktueller Statistik zwischen 23. März und 24. April dieses Jahres 1050 Anträge eingegangen. Mehr als die Hälfte davon sind laut Senne Neuanträge auf Arbeitslosengeld-II-Leistungen, umgangssprachlich als Hartz-IV bekannt. Insgesamt erhielten im April 2020 rund 2800 Arbeitssuchende eine staatliche Grundsicherung, eine Steigerung von 20 Prozent zum März.

Allein in den Gemeinden Konstanz mit der Insel Mainau, Allensbach und Reichenau stieg dieser Wert um circa 30 Prozent. Hauptsächlich betroffen seien Hotellerie und Gastronomie, so die Leiterin des Jobcenters, „aber alle anderen Branchen ebenso“.

Jobcenter-Chefin Sabine Senne macht Hoffnung in ungewissen Zeiten

Auch in den zurückliegenden Tagen setzt sich dieser Trend laut Sabine Senne fort. „Wir stellen weiterhin einen kontinuierlichen Anstieg der Neuanträge fest“, sagt sie. „Niemand kann momentan seriös vorhersagen, wie sich die Lage am Arbeitsmarkt entwickelt und wann die Beschäftigungschancen wieder steigen.“

Dennoch gibt es Lichtblicke. Einerseits seien neue Mitarbeiter in einigen Bereichen nach wie vor gesucht, worin Sabine Senne „Chancen zur beruflichen Neuorientierung“ erkennt und: „Wir hoffen, dass sich die Lage etwas entspannen wird, wenn weitere Branchen öffnen dürfen.“