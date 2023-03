Langes Warten auf Termine oder sogar Aufnahmestopp von Neupatienten sind die Folge. Zwei Regionen des Landkreises sind besonders betroffen. Wie groß die Probleme vor Ort sind.

In letzter Minute fand Harry Fuchs eine Lösung. Die Aufgabenstellung war schwierig: Er musste einen Hausarzt für seinen Bruder finden, den er aus Ludwigsburg zu sich an den Bodensee holen wollte. Denn das Pflegeheim in Steißlingen, das den