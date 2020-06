von Sven Frommhold

Etwa 800 Kilometer lang ist das extra für Radfahrer angelegte beziehungsweise gut für sie nutzbare Wegenetz im Landkreis Konstanz – und nicht nur in den Frühjahrs- und Sommermonaten herrscht dort meist reger Betrieb.

Trotzdem hofft Claudia Bierbaum, Radverkehrskoordinatorin im Landratsamt und selbst passionierte Radfahrerin, dass zwischen 20. September und 10. Oktober 2020 noch mehr Menschen als sonst in die Pedale treten. Denn dann nimmt der Landkreis erstmals am bundesweiten Stadtradeln teil. So wie übers Jahr verteilt mehr als 1000 andere Kommunen.

Drei Kommunen schon dabei

Die Städte und Gemeinden in der Region sollen dabei mit ins Boot (oder besser in den Sattel) geholt werden. Sie können sich über den Landkreis kostenfrei für den Wettbewerb anmelden – und damit selbst zur Teilnehmerkommune werden. Singen, wo bereits seit 2017 stadtgeradelt wird, Rielasingen-Worblingen und Konstanz machen mit.

Doch bei diesen drei Kommunen soll es nicht bleiben. „Vor Kurzem haben wir Schreiben an alle rausgeschickt, um für die Aktion zu werben“, sagt die Koordinatorin.

Die Aktion Veranstalter des Stadtradelns ist das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder. Der Wettbewerb findet 2020 zum 13. Mal statt. Städte, Gemeinden, Kreise und Regionen können normalerweise einen dreiwöchigen Aktionszeitraum zwischen 1. Mai und 30. September wählen. In diesem Jahr wurde der Oktober mit einbezogen, um den Kommunen mehr Spielraum zu geben, die lokale Kampagne mit den Anforderungen der Corona-Pandemie in Einklang zu bringen.

Ziel des Stadtradelns ist es, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Alltags- und Freizeitwege mit dem Fahrrad zurückzulegen und durch den Verzicht aufs Auto die Umwelt zu entlasten. Die Kilometer werden in virtuellen Teams im Stadradeln-Portal im Internet gesammelt.

Am Ende zählt nicht nur das durchs Radfahren eingesparte Kohlendioxid, das den Radelnden in ihrer Bilanz angezeigt wird, sondern auch der Kilometervergleich: Welches Team im Landkreis hat die längste Strecke zurückgelegt, welches den besten Kilometerwert pro Kopf? Wer war der fleißigste Radler? Welcher Landkreis, welche Stadt und Gemeinde ist in Sachen Radfahren in Deutschland ganz vorn dabei?

Landrat Zero Danner jedenfalls hofft auf ein gutes Ergebnis der Landkreisradler. „Die Teilnahme stärkt auch den Teamgeist“, findet er, „denn obwohl jede und jeder für sich fährt, zählt am Ende die Gemeinschaftsleistung.“

Mitmachen Auf der Internetseite des Stadtradelns oder über die Stadtradeln-App kann sich jede(r), der im Kreis lebt, arbeitet oder Mitglied eines Vereins ist, für die dreiwöchige Aktion registrieren, selbst ein Team gründen oder sich einem anderen anschließen. Wer dabei nicht direkt für den Landkreis, sondern eine zugehörige Stadt oder Gemeinde radelt, sammelt automatisch auch für den Landkreis klimafreundliche Kilometer. Während des Aktionszeitraums können die gefahrenen Kilometer eigenständig online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App eingegeben beziehungsweise getrackt werden. Das Ganze beruht also auch auf gegenseitigem Vertrauen – nämlich darauf, dass die Strecken tatsächlich mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden. Kilometer, die während Trainings auf stationären Fahrrädern sowie bei Radwettkämpfen absolviert werden, gelten nicht. Erlaubt sind dagegen neben konventionellen Rädern auch Pedelecs (mittlere Leistung des Motors 250 Watt, Unterstützung riegelt bei 25 km/h ab), da sie als Fahrräder im Sinne der Straßenverkehrsordnung gelten und durch die grundsätzlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erst recht eine gute Radinfrastruktur benötigen – was eines der Anliegen des Stadtradelns ist.

Konkurrenz für den Landkreis gibt es übrigens gleich in der Nachbarschaft. Der Bodenseekreis hat sich 2018 erstmals am Stadtradeln beteiligt. 2019 verbuchte er nach Angaben des dortigen Radverkehrsverantwortlichen Stefan Haufs mit 136 teilnehmenden Teams 389.149 Radkilometer, durch die 55.259,4 Kilogramm Kohlendioxid eingespart wurden.

Sieger in der Kategorie, in der nun auch der Landkreis Konstanz antritt, war im Vorjahr der Kreis Steinfurt im Norden von Nordrhein-Westfalen mit 1.266.230 Kilometern.

Pedelecs, bei denen man noch selbst in die Pedale treten muss, sind beim Stadtradeln erlaubt. | Bild: Alexander Rochau/AdobeStock

Normalerweise unterbreiten die örtlichen Akteure zusätzliche Angebote, um die Radl-Lust im jeweiligen Aktionszeitraum anzuheizen. Dieses Jahr ist das aber schwierig. Fest steht: Der Landkreis Konstanz will seine Einwohner im Herbst parallel zum Stadtradeln zur Radschnitzeljagd einladen.

Newcomer-Wertung Landkreis und Stadt Konstanz sind erstmals dabei; haben also eine einmalige Siegeschance in der Wettbewerbsorientierte „Beste Newcomer-Kommune“. Zudem verleiht das Bündnis 2020 drei Sonderpreise. Damit werden Kommunen prämiert, die auf besonders kreative Weise unter Einhaltung der Corona-Kontaktsperre viele Menschen zur Teilnahme mobilisiert haben.

Radverkehrskoordinatorin Claudia Bierbaum ist selbst gespannt, was darüber hinaus noch möglich sein wird: „Die genaue Ausgestaltung des Stadtradelns kann derzeit leider nicht mitgeteilt werden, da das im Zeichen der Entwicklung von Corona steht.“