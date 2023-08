Kreis Konstanz vor 32 Minuten

Im Bodenseekreis gibt es vier Ikea-Abholstationen: Wieso keine im Kreis Konstanz?

Wer im Kreis Konstanz an seine Ikea-Produkte kommen will, muss weit fahren – etwa in die Schweiz, nach Sindelfingen oder Freiburg. Sonst bleibt nur die Lieferung nach Hause – denn Abholstationen gibt es bisher keine.