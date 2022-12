von den Lokalredaktionen

Familie Wentzel und Familie Cretnik (Singen/Stockach)

„Leni, Marie und Oscar kamen sechs Wochen zu früh, also in der 35. Schwangerschaftswoche, per Kaiserschnitt auf die Welt“, erzählt Mutter Sarah Wentzel im Juli dem SÜDKURIER. Bei der Geburt waren die Babys zwischen 44 und 47 Zentimeter groß, die Zahlen kennt Vater André Wentzel auswendig.

Sarah und André Wentzel haben Drillinge. Hier hält Sarah Wentzel ihren Sohn Oscar und ihr Mann hat die Eineiigen Zwillinge Leni und Marie auf dem Arm. | Bild: Paulina Daiber

Auch bei Familie Cretnik aus Stockach-Wahlwies gab es 2022 Nachwuchs – ebenfalls dreifach! Das Brüder-Trio Arian Lio, Marlon Luke und Tom Levi hat das Leben von Mutter Maria, Vater Christian und Schwester Aida ganz schön auf den Kopf gestellt. Wie der Alltag zu sechst aussieht, berichten die Eltern dem SÜDKURIER im September.

Die Drillingssöhne von Maria und Christian Cretnik sind kaum auseinanderzuhalten. | Bild: privat

Landrat Zeno Danner (Kreis Konstanz)

Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine kommen mehr und mehr Flüchtlinge in den Landkreis Konstanz. Ihre Unterbringung bringt den Kreis inzwischen an seine Belastungsgrenze. Als im Herbst im Kreistag mit dem Schulsport gegen die Unterbringung von Flüchtlingen argumentiert wird, packt den Konstanzer Landrat Zeno Danner der Zorn und er spricht ein Machtwort. Er fragt wütend: „Was machen wir, wenn eine Atombombe über Kiew gezündet wird?“ Danach herrscht erst einmal Ruhe.

Landrat Zeno Danner: Das Jahr 2022 brachte auch für ihn zahlreiche Herausforderungen auf kreispolitischer Ebene. | Bild: Landratsamt Konstanz | SK-Archiv

Familie Geller (Stockach)

Eigentlich sollte mit dem Eigenheim ein Traum in Erfüllung gehen, doch daraus wurde für Janine und Christian Geller aus Stockach ein Albtraum: Die Wände sind schief, die Statik stimmt nicht und nach immer neuen zusätzlichen Kosten ist fraglich, wie es weitergehen soll. Im Juli erzählten Sie erstmals von ihrem langen leidvollen Weg. Im November wird klar: Jetzt droht sogar die Privatinsolvenz.

Philip, Janine und Christian Geller im Sommer 2022 an ihrer Baustelle. Ob es mit dem Bau weitergeht, hängt an einem weiteren Kredit ihrer Bank. | Bild: Claudia Ladwig

Christoph Greuter (Singen)

Der Buchhandel im Wandel, sein Abschied vom Geschäft der Eltern und ein persönlicher Neuanfang beschäftigten Christoph Greuter im April. Der bekannte Buchhändler mit Filialen in Singen, Radolfzell, Tuttlingen und Rottweil versicherte im Interview mit dem SÜDKURIER, dass sich wenig ändern soll: „Der einzige, der nachher nicht mehr da ist, bin ich.“ Zwei Monate später bekam dieser Satz eine völlig neue, traurige, Wendung: Christoph Greuter starb mit 55 Jahren.

Der bekannte Singener Buchhändler Christoph Greuter ist am 17. Juni 2022 überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben. Das Bild zeigt ihn zwei Monate zuvor in den Räumen seiner Buchhandlung in Singen. | Bild: Arndt, Isabelle

Albert Riewe, Gisela Konrad, Daniele Maione und Evelyn Nagel, Pia Lampart, Sebastian Seitz und Paul Zanger (Kreis Konstanz)

Sie haben im richtigen Moment hingeschaut: Dafür wurden diese Menschen aus dem Kreis Konstanz im Herbst ausgezeichnet. Durch ihren Einsatz für andere wurden Betrugsmaschen entlarvt, ein Straftäter festgenommen und eine verzweifelte Person gerettet. „Zivilcourage ist die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen. Sie ist ein wichtiges Element unserer Gesellschaft“, erklärte Polizeipräsident Hubert Wörner beim Festakt.

(Von oben links nach unten rechts) Albert Riewe, Gisela Konrad, Daniele Maione und Evelyn Nagel, Pia Lampart, Sebastian Seitz sowie Paul Zanger haben besondere Zivilcourage geleistet. | Bild: Timm Lechler/Isabelle Graef

Familie Nicoletti (Konstanz)

Im Februar sind die Besitzer des Eiscafés Nicoletti bereits seit Monaten mit der Sanierung beschäftigt. Doch dann dringen vier Personen am Abend des Abend des Schmotzigen Dunschtig 2022 in das Geschäft an der Konstanzer Marktstätte ein und randalieren auf der fast fertigen Baustelle. Die Familie ist geschockt: „Sie haben alles kaputt gemacht. Mein Gott! Warum?“ Aber die Nicolettis halten auch in dieser Zeit zusammen und erhalten Unterstützung und Zuspruch durch die Konstanzer. Im März kann das Eiscafé Wiedereröffnung feiern und erstrahlt seitdem in neuem Glanz.

Aniello, Dario, Marco, Davide und Alfredo Nicoletti (von links) in ihrem Eiscafé an der Konstanzer Marktstätte, dessen Sanierung im März abgeschlossen werden konnte. | Bild: Scherrer, Aurelia

Patrick Stier, Sebastian Kopitzki und Federica Fele (Kreis Konstanz)

Fünf Köche traten bei der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ rund um den Bodensee an und wollten in ihren Restaurants das beste Essen bieten, drei davon stammen aus dem Kreis Konstanz: Patrick Stier führt das Papageno in Konstanz, Sebastian Kopitzki das Kreuz in Singen und Federica Fele den Sternen in Bohlingen. Gebannt hingen tausende Menschen vor dem Fernseher, um das Ergebnis zu erfahren. Schließlich steht fest: Der goldene Teller bleibt in Singen.

Das Finale der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ findet im Gasthaus Sternen in Bohlingen bei Federica Fele-Schartner (Mitte) statt. Dabei sind auch Sebastian Kopitzki (Kreuz in Singen, Zweiter von links) und Patrick Stier (Papageno in Konstanz, rechts). | Bild: Federica Fele-Schartner

Cordula Pollok (Radolfzell)

Kulinarisch wurde es auch bei Cordula Pollok, denn die gelernte Hebamme ging mit ihrer Leidenschaft ins Fernsehen: Bei der „Küchenschlacht“ gewann sie nicht nur in der ersten Woche gegen ihre Mitbewerber, sondern auch in weiteren Wochen gegen andere Gewinner. Die Juroren attestierten ihr einen modernen Kochstil sowie eine besonders geschmackssichere Würzung der Speisen. Wie Cordula Pollok die Dreharbeiten erlebt hat und was ihr beim Kochen wichtig ist, hat sie dem SÜDKURIER erzählt. Außerdem empfahl sie eine Kürbissuppe mit Entenbrust für die Festtage.

Cordula Pollok, Siegerin der Champions Week bei der „Küchenschlacht“, zuhause in der heimischen Küche. | Bild: Jarausch, Gerald

Maik Wiedenbach (Radolfzell)

Wie man die angefutterten Kilos mit etwas Training wieder los wird, weiß Maik Wiedenbach. In Radolfzell aufgewachsen, entdeckt er früh den Schwimmsport für sich und kam über ein Sportstipendium in die USA. Dort trainiert er nach einigen Jahren als Börsenmakler heute auch die Promis – und wurde dreimal in Folge von einem US-Männermagazin zum besten Personaltrainer New Yorks gewählt. Das Geheimnis seines Erfolgs? „Es gibt nicht viele Bodybuilder, die lesen und schreiben können„, sagt Wiedenbach kurz und knapp.