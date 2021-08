Die Corona-Pandemie verlangt uns viel ab, aber in einen Lebensbereich hat sie ordentlich Schwung gebracht: in die Arbeitswelt. „Die Unternehmen und ihre Belegschaften haben in der Corona-Krise einen Digitalisierungsschub erlebt“, sagt Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee.

Ganze Geschäftsmodelle seien umgestellt und angepasst worden. „Obwohl oft aus der Not geboren, zeigten sich schnell Effizienzgewinne, Zeit- und Kostenvorteile. Es ist deshalb absehbar, dass Vieles davon über die Pandemie hinaus Bestand haben wird“, wird Marx in einer Pressemitteilung der IHK zitiert.

100 Betriebe nehmen an Umfrage teil

Seit nun mehr 18 Monaten ist das mobile Arbeiten in vielen Betrieben zur Normalität geworden. Das ergab eine Umfrage der IHK in der Region. Rund 100 Betriebe wurden gefragt, welche Erfahrungen sie mit Homeoffice gesammelt haben. 62,2 Prozent der Befragten gaben an, dass seit der Krise verstärkt im Homeoffice gearbeitet werde.

Nur 12,2 Prozent der Betrieben haben Heimarbeit schon vor der Pandemie angeboten. Für 25,5 Prozent der befragten Unternehmen kommt Homeoffice nicht in Frage – meist weil es sich um Produktionsfirmen oder oder Dienstleister direkt am Kunden handle.

Hybrides Modell wird bevorzugt

Die Unternehmen setzen auch in Zukunft auf das mobile Arbeiten, wenn auch nicht ausschließlich, heißt es in der Mitteilung der IHK. Etwas mehr als die Hälfte strebe ein hybrides Modell an (siehe Grafik). Sonderlich überraschend sei dies nicht. Laut Umfrage bewerten 61 Prozent der Befragten mobiles Arbeiten als positiv. Nur 8,9 Prozent seien rückblickend nicht zufrieden.

Kreis Konstanz Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist erneut gesunken Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings: Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice oder mobiles Arbeiten lehne die Mehrheit der Unternehmen ab. „Über alle Branchen hinweg halten Unternehmen einen rechtlichen Anspruch auf Homeoffice nicht für nötig. Das Bewusstsein, den Beschäftigen auch nach der Pandemie mehr Flexibilität in ihrer Lebensgestaltung anzubieten, ist ohnehin schon längst vorhanden“, ist Marx überzeugt.