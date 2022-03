Die Hilfe aus dem Kreis Konstanz ist in Satu Mare (Rumänien) angekommen. Am Dienstagvormittag hat der 40 Tonnen schwere Lastwagen mit den Hilfsgütern, die die Ortsgruppen der Malteser in Konstanz und Singen gesammelt haben, die rumänisch-ukrainischen Grenze erreicht. Die Sachspenden seien bereits verteilt worden. Ein kleiner Teil der Spenden ist nun auch schon auf dem Weg direkt in die Ukraine – und zwar nach Beregowo, die Partnerstadt von Satu Mare.

Flüchtlinge kommen zu Fuß

„Die Lage an der Grenze ist unverändert“, sagt Silvia Baumann von den Maltesern. Das hätten ihr die Helfer der Hilfsorganisation vor Ort über das Telefon erzählt. „Über den naheliegenden Grenzübergang kommen nur noch wenige Flüchtlinge mit dem Auto. Wer jetzt noch über die Grenze flieht, ist zu Fuß unterwegs“, berichtet sie von den Eindrücken der Helfer.

Norbert Scheffler, Malteser-Auslandsbeauftragter der Diözese Rottenburg-Stuttgart, erzählt eindrücklich von seinen Erfahrungen in Satu Mare: „Männer müssen den Grenzübergang in der Dunkelheit und unter Bestechung ukrainischer Grenzbeamter wagen.“

Spendenbereitschaft ist groß

Was Scheffler und Baumann Hoffnung macht, ist die große Spendenbereitschaft der Bürger. Bei der Spendenaktion am Samstag sind so viele Sachspenden zusammen gekommen, dass diese nicht in einen Lastwagen hinein passten. 18 Paletten mit Handtüchern, Windeln und Lebensmittel stehen noch in der Lagerhalle der Spedition Holenstein in Konstanz. „Der zweite Transporter soll am Montag starten“, sagt Baumann.

Eigentlich hätte der Lastwagen schon gestern losfahren sollen. „Wir warten noch auf medizinisches Material. Viele Ärzte aus dem Landkreis bieten uns nun Material an“, sagt sie, und ist dankbar für die Angebote. Neben Verbandsmaterial und Medikamenten werden aber auch medizinische Geräte benötigt. „Wir suchen noch ein EKG und ein AED, einen externen Defibrillator, der bei Herzinfarkten einen elektronischen Impuls abgibt“, erklärt Baumann. Dann kann auch der nächste Transport starten.