Erste Hilfe für Tiere bei ...

... Krämpfen:

Meistens sind epileptische Anfälle die Ursache für Krämpfe sagt Christoph Ganal, Tierarzt und Sprecher der Vorsitzender des Landesverband der Tierärzte in Baden-Württemberg. „Diese dauern zwei bis drei Minuten“, sagt er. Das Tier solle man in diesem Zustand nicht festhalten, sondern lieber die Kamera zücken und den Krampf aufnehmen. Mit der Aufnahme dann zum Tierarzt, damit er beurteilen kann, ob es wirklich ein epileptische Anfall ist oder etwas anders. Dauert der Krampfanfall deutlich länger, muss schnell gehandelt werden. „Das Tier sichern und zum Arzt bringen“, rät er. Annette Kicherer, ebenfalls Tierärztin aus Aach rät: „Massieren, anrufen, ablenken, in Tierarzt-Praxis.“

... einem Hitzeschock:

Ein Hitzeschock komme gar nicht so selten vor. Der Klassiker, ein Hund im heißen Auto, sei aber nicht das große Problem. „Die meisten Tierbesitzer achten auf ihre Tiere“, sagt Ganal. Häufiger beobachte er das Problem bei Kleintieren wie Hasen. „Der Käfig sind auf den Rasen gestellt und nicht bedacht, dass die Sonne wandert und damit auch der Schatten“, sagt er. Kommt es bei einem Tier, egal ob Hund Katze oder Hase, zu einem Hitzeschock, sollte sofort gekühlt werden. Er rät zu feuchten Tüchern. Auch Wasser sollte angeboten werden. Und dann unverzüglich zum Tierarzt. „Das Auto sollte nicht so heiß sein, sonst dort der nächste Schock“, erklärt der Arzt. Besser sei es, die Klimaanlage einzuschalten.

... einem Verdacht auf eine Vergiftung:

Hat ein Tier etwa einen Giftköder geschluckt, ist ebenfalls Eile geboten. Dann sollte man sofort zum Tierarzt. Erbricht sich das Tier, ist das gut. „Weniger im Magen ist, desto weniger Gift kann aufgenommen werden“, sagt Ganal. Hat ein Hund zum Beispiel Rattengift oder Medikamente versehentlich gefressen, Gift oder Medikamente abfotografieren. „Dann wissen wir, womit wir es zu tun haben und können schneller reagieren“, erklärt Ganal. Christian von Hänisch, Tierarzt auf Konstanz, hat noch einen Tipp: „Dem Tier zu fressen geben. Je mehr im Magen ist, desto weniger wird von dem Gift ins Blut transportiert.“

... einem Verkehrsunfall:

Wurde ein Tier von einem Auto angefahren, sollte man die Vitalzeichen kontrollieren. Atmet das Tier, gibt es einen Puls und reagieren die Augen normal. Ist das alles vorhanden, sollte nach Verletzungen und Blutungen geschaut werden. Das Tier sollte dann auch wieder zum Arzt gebracht werden.