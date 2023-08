Wer bei den aktuellen Temperaturen schon richtig ins Schwitzen kommt, für den werden die nächsten Tage hart. „Es droht eine kräftige Hitzewelle, die praktisch eine Woche anhält mit Temperaturen bis 35 Grad – im Hegau etwas weniger“, so der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetter-Kontor. „Es ist eine lange Hitzewelle. Sieben Tage sind schon eine Hausnummer.“

Der Deutsche Wetterdienst hatte schon in den letzten Tagen mehrere „extreme Hitzewarnungen“ ausgesprochen. Genau bedeutet das: Ab Freitag wird es zwar weniger schwül, das heißt, örtliche Gewitter und Schauer wird es keine geben.

Doch die Temperaturen werden dann fast eine Woche lang zwischen 32 und 35 Grad liegen. „Viel Wind wird es nicht geben, da ist wenig Abkühlung zu erwarten. Das wird eine unangenehme Phase“, sagt der Wetterexperte. Frühestens Donnerstagabend sei dann mit einer Abkühlung durch örtliche Gewitter oder Schauer zu rechnen. Insbesondere am Wochenende ist dann mit möglichen Unwettern zu rechnen.

Jetzt wird es noch einmal richtig heiß

Für Bewohner von Dachgeschoss-Wohnungen werden es leidvolle Tage. Denn auch nachts wird es kaum kühler werden. Die Tiefsttemperaturen, die kurz vor Sonnenaufgang gemessen werden, liegen dann immer noch bei 20 Grad. „Es wird bis tief in die Nacht um die 25 Grad haben“, so Schmidt.

Immerhin etwas Entwarnung kann der Meteorologe geben – es wird die wohl letzte lange Hitzewelle des Sommers. Zwar sei es immer noch möglich, dass die Temperaturen auch im September noch einmal über die 30-Grad-Marke klettern. Da die Tageslänge aktuell aber abnimmt, werden im weiteren Verlauf des Jahres solche Hitzewellen, wie sie in den nächsten Tagen droht, unwahrscheinlich.

Was bedeutet extreme Hitze? Wenn der Deutsche Wetterdienst vor Hitze warnt, sind die Stufen genau festgelegt. Warnt der DWD vor „starker Wärmebelastung“, ist das die erste Warnstufe. Das bedeutet, dass die gefühlte Temperatur über 32 Grad liegt, außerdem kühlen die Temperaturen nachts dann kaum ab. Warnt der DWD vor „extremer Wärmebelastung“, bedeutet das, dass die gefühlte Temperatur sogar über 38 Grad liegt. Die kommenden Tage ist also schwitzen angesagt.

Die gefühlte Temperatur soll die Auswirkungen auf den menschlichen Körper anzeigen. Dabei wird das Empfinden nach bestimmten Kriterien berechnet. Es fließen neben der zwei Meter über dem Boden gemessenen Temperatur auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung oder Wind ein. Dabei ist auch ein sogenannter Behaglichkeitsbereich definiert, in dem sich der Mensch wohlfühlt. Liegt die gefühlte Temperatur deutlich darüber oder darunter, werden Herz, Kreislauf und Blutgefäße belastet. Kühlt der Bodensee die Luft? „Der See hat schon einen gewissen kühlenden Effekt“, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt. Auf der Mainau würde es beispielsweise sicher etwas kühler werden. Dennoch sei der Effekt nicht sehr groß. „Es gibt keine Land-See-Zirkulation, wie es am Meer der Fall ist“, so Schmidt. Das Einzige, das gegen die Hitze wirklich hilft, ist die Höhe. Wer also Urlaub hat und vor der Hitze fliehen will, sollte in die Berge flüchten – oder sich direkt im Bodensee abkühlen.

Nach der Hitzewellen drohen Unwetter

Nach einer längeren Hitzeperiode drohen meist Unwetter, so wie es am Bodensee im Juli der Fall war. Das liege daran, dass die heiße Luft mit einem Tiefdruckgebiet kollidiert, das feuchtere Luft – meist aus dem Mittelmeerraum – bringt, so Schmidt. Stoßen diese zusammen, gewittert und regnet es. Ob diese so heftig werden wie im Juli, lässt sich allerdings nicht sagen.