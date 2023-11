Zuletzt war der Berliner Musiker und „Seeed“-Frontmann Peter Fox 2016 am Bodensee live zu erleben. Damals trat er gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen auf – und begeisterte das Publikum mit dieser ungewöhnlichen Kombination, die sich hervorragend ergänzte. Nun kehrt der 52-Jährige nach Konstanz zurück: Wie die Konzertveranstalter des Konstanzer Unternehmens Kokon Entertainment bekannt geben, eröffnet Fox im kommenden Jahr die Sommerkonzerte auf Klein Venedig.

Am Donnerstag, 11. Juli 2024, können seine Fans ihn dann live unter freiem Himmel erleben. Auch für Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, sind Sommerkonzerte geplant. Laut Angaben der Veranstalter sollen die weiteren gebuchten Künstler, die an diesen Terminen am Bodenseeufer auftreten, demnächst bekannt gegeben werden: Vorweihnachtszeit ist Kartenverkaufszeit ist Künstlerankündigungszeit.

Wo gibt es die Tickets für Peter Fox? Die Karten für das Konstanzer Konzert von Peter Fox sind ab Freitag, 1. Dezember, zunächst nur bei dem Konstanzer Anbieter Tickets Connected online erhältlich: www.ticketsconnected.com . Sie kosten einheitlich 64,95 Euro. Ab 8. Dezember wird ein Kontingent mit 20 Prozent Rabatt für Abonnentinnen und Abonnenten des SÜDKURIER freigeschaltet. Diese vergünstigten Karten kosten dann 51,96 Euro, Details zu den Kaufmöglichkeiten werden nächste Woche veröffentlicht.

Bereits seit 1998 ist Peter Fox einer der beiden Frontmänner der Berliner Künstler-Kombo „Seeed“, die deutschlandweit Anfang der 2000er mit dem Lied „Dickes B“ – einer musikalischen Liebeserklärung an die deutsche Hauptstadt – große Erfolge feierte. Bisher veröffentlichte die Gruppe fünf Alben, die allesamt auf den vorderen Plätzen der Charts landete und mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden.

Im Jahr 2008 veröffentlichte Peter Fox sein Solo-Album „Stadtaffe“, für das er zahlreiche Preise absahnte und in Deutschland mit 15-fach Gold sowie in der Schweiz mit Doppelplatin ausgezeichnet wurde. Erst im vergangenen Mai hat Fox sein zweites Solo-Album „Love Songs“ herausgebracht. Darauf sind elf Songs mit Einflüssen von Afro-Beat über R‘n‘B bis Punk zu finden.

(Archivbild) Peter Fox beim Open Air St. Gallen im Juli 2023: Wenige Wochen zuvor hatte das von den Fans langersehnte zweite Solo-Album „Love Songs“ veröffentlicht. | Bild: Arndt, Isabelle | SK-Archiv

Bereits im Sommer 2023 tourte der Musiker mit den neuen Liedern sowie bewährten Songs durch den deutschsprachigen Raum und stand unter anderem beim Southside in Neuhausen ob Eck sowie beim Open Air St. Gallen Open auf der Bühne. Die Fans, die ihn im kommenden Juli live in Konstanz erleben, dürfen also gespannt sein, welchen musikalischen Mix er auf Klein Venedig präsentieren wird.