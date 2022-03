Am Schmotzigen Dunschtig feierten tausende Narren im Landkreis Konstanz die Fasnacht. An diesem Tag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 819,5. Eine Woche später, am gestrigen Donnerstag, ist die Inzidenz auf 1023,1 angestiegen.

In absoluten Zahlen ist der Anstieg noch deutlicher: In Konstanz gelten aktuell 1788 Personen als mit Corona infiziert. Vor einer Woche waren es nur 1536. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Singen (gestern: 1243; vor einer Woche: 1145), Radolfzell (745; 627) und Stockach (422; 382). Gibt es zwischen närrischen Treiben und der aktuellen Situation einen direkten Zusammenhang?

Rückstau sorgt für derzeit hohe Inzidenzen

Nein, nicht wirklich, erklärt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage auf: „Die Zahlen waren vor Fasnacht konstant hoch und sind es jetzt immer noch. Die vergleichsweise niedrigen Inzidenzen kamen nicht zustande, weil es keine Fälle gab, sondern weil es einen großen Rückstau gab. Dieser wurden nun nach und nach abgebaut.“

Ämter gehen von hoher Dunkelziffer aus

Gleichzeitig gehen die Ämter von einer hohen Dunkelziffer von nicht gemeldeten Fällen aus. Nicht alle Erkrankte wenden sich inzwischen an das Gesundheitsamt, sondern begeben sich selbst in Quarantäne. Wie bewertet die Behörde dieses Vorgehen? „Grundsätzlich wird eigenverantwortliches Handeln als positiv bewertet, solange es den rechtlichen Anforderungen entspricht“, antwortet Pellhammer.

Meldepflichtig seien Erkrankte gegenüber dem Gesundheitsamt erst dann, wenn der Erreger nachgewiesen wurde. „Das kann per PCR oder einem Antigen-Schnelltest erfolgen. Es ist auch davon auszugehen, dass viele grundimmunisierte und geboosterte Bürger und Bürgerinnen gar keine oder nur sehr milde Symptome haben und der Antigenschnelltest in diesen Fällen keinen Erreger nachweist“, sagt die Pressesprecherin.

Seit den Lockerungen steigen in der Schweiz die Infiziertenzahlen

Auch in der Schweiz gehen die Inzidenzen nach oben. Seit Ende Januar waren die Infektionszahlen in den Kantonen deutlich gesunken. Daraufhin wurden die Corona-Maßnahmen in der Schweiz gelockert. Seit dem 17. Februar muss in der Schweiz niemand mehr einen Impf- oder Genesenennachweis vorweisen, wenn er ein Restaurant, Fitnessstudio, oder Geschäft besuchen will. Auch die Maskenpflicht ist weitgehend aufgehoben.

Doch nun befinden sich die Inzidenzkurven teilweise wieder im Steigflug. Am deutlichsten ist dies im Kanton Schaffhausen zu sehen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz von 1275 (Stand: 22. Februar) auf nun 2522,5 (2. März) gestiegen ist – dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Auch im Thurgau sind die Zahlen angestiegen. Der Sieben-Tages-Durchschnitt lag am 22. Februar bei 640,6. Seither steigt die Inzidenz. Die letzte öffentliche Bekanntmachung des Kantons Thurgau stammt vom 26. Februar. Da lag sie bei 727,9.