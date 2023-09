In einem kleinen Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis, ist eine Bienenseuche ausgebrochen. Beinahe zeitgleich warnt das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald vor einer Ausbreitung der Hasenpest. Beide Krankheiten verlaufen tödlich für die Tiere. Auch Menschen haben sich laut Angaben des Gesundheitsamtes angesteckt. Welche Folgen hätte eine Ausbreitung der Krankheiten? Experten klären auf und geben Tipps, wie vorgebeugt werden kann.

Amerikanische Faulbrut befällt Bienenvölker

Im beschaulichen Waldhausen bangen derzeit 23 Imker um ihre Bienenvölker. Denn dort ist Mitte August die sogenannte Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Was bedeutet das für die hiesigen Imker? Von offizieller Seite gibt es zunächst Entwarnung. Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamts Konstanz, bestätigt auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Fälle von Amerikanischer Faulbrut von Bienen wurden seit mehreren Jahren im Landkreis Konstanz nicht nachgewiesen.“

Einer, der sich an den letzten Ausbruch der Krankheit im Kreis Konstanz erinnert, ist Herbert Gieß. Vor etwa sechs Jahren sei das gewesen, berichtet der Imker aus Oberdorf. Das Vorgehen in einem solchen Fall sei stets das gleiche: Stelle ein Imker die meldepflichtige Krankheit fest, müsse er umgehend das Veterinäramt informieren. Daraufhin würden Sperrbezirke eingerichtet, erklärt Gieß weiter.

(Archivbild) Herbert Gieß aus Oberdorf ist Imker seit über zehn Jahren. | Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

„Betroffene Völker müssen dann vernichtet werden.“ Nur so könne man eine Ausbreitung der Krankheit eindämmen. Denn die Übertragung der Faulbrut ist tückisch. „Wenn ein gesundes Bienenvolk merkt, dass ein anderes geschwächt ist, klauen sie dessen Honig“, erklärt Herbert Gieß. „Und die Krankheit klauen sie sich mit.“

Eine saubere Arbeitsweise ist die beste Vorsorge

Was passiert mit den Bienen, wenn sie an der Faulbrut erkranken? Eigentlich passiert genau das, was der Name impliziert. Herbert Gieß: „Die Faulbrut ist ein Bakterium, welches die Brut im Stock verfaulen lässt.“ Weiter erklärt der Imker: „Man muss sich das vorstellen wie Salmonellen. Die gibt es überall. Nur, wenn es zu viele werden, werden sie zum Problem.“

Aus diesem Grund appelliert der 69-Jährige an alle Imker-Kollegen, die Waben ihrer Völker regelmäßig zu erneuern, damit sich das Bakterium nicht zu stark vermehren kann. Gieß ist überzeugt: „Der der Hauptgrund für den Befall von Faulbrut ist eine unsaubere Arbeitsweise.“

Konstanz-Dingelsdorf „Da blutet einem das Herz“: In Oberdorf wurden zehn Bienenvölker mit einer bislang unbekannten Substanz vergiftet Das könnte Sie auch interessieren

Weil die Krankheit laut dem Experten sehr punktuell auftritt, gefährde sie den Bienenbestand in der Regel nicht. Voraussetzung sei natürlich, dass Imker einen Befall unverzüglich melden, betroffene Völker ausmerzen und die Kästen danach sorgfältig desinfizieren. Für Menschen ist die Seuche nicht gefährlich. Gieß erklärt: „Die Faulbrut ist eine reine Bienenkrankheit. Für Menschen und Haustiere ist sie komplett ungefährlich.“

In Südbaden wurde auch die Hasenpest nachgewiesen

Während die Faulbrut sich nicht auf den Menschen übertragen kann, ist dies bei einer anderen Krankheit durchaus der Fall: In Vogtsburg-Schelingen (Kaiserstuhl) wurde im August 2023 die Hasenpest an einem toten Wildhasen festgestellt. Zudem haben in der Region sieben Menschen mit der Infektionskrankheit angesteckt. Und das innerhalb von 13 Monaten.

Christian von Hänisch, Tierarzt aus Konstanz, erklärt dazu: „Die Hasenpest ist eine Viruserkrankung, die per Tröpfcheninfektion übertragen wird.“ Über direkten Kontakt, Schmierkontakt, aber auch über Insektenstiche. Der Tierarzt warnt: „Daher können sich auch Kaninchen, die im dritten Stock auf dem Balkon leben, anstecken.“

Hasenpest wurde früher als Chinaseuche bezeichnet Die Hasenpest ist eine Viruserkrankung, die – wie der Name schon sagt – Hasen und Kaninchen befällt. Sie wurde in den 1980er-Jahren aus China nach Deutschland eingeschleppt, weshalb sie zunächst Chinaseuche genannt wurde. Verursacht wird die Krankheit durch die sogenannten Caliciviren, wie Tierarzt Christian von Hänisch erklärt. Die aktuelle Variante dieses Virus – vor etwa zehn Jahren aus Frankreich eingeschleppt – sei deutlich aggressiver als die herkömmliche und verlaufe für die Tiere immer tödlich.

Tierarzt Christian von Hänisch hat eine eigene Praxis in der Eichhornstraße in Konstanz. Der 53-Jährige empfiehlt allen Kaninchenbesitzern, ihre Tiere gegen die Hasenpest zu impfen. | Bild: Maike Stork

Bis heute gilt die Krankheit als unheilbar. Infizierte Tiere hätten „überhaupt keine Chance“, sagt Christian von Hänisch. „Spätestens drei Tage nach der Ansteckung sind sie tot.“ Denn der Erreger zerstöre die Zellen im Körper der Hasen, was zu starken Blutungen, besonders an den Körperöffnungen führe.

Aus diesem Grund empfiehlt der 53-Jährige allen Kaninchenbesitzern, ihre Tiere jährlich gegen das Virus impfen zu lassen. „Wenn sie geimpft sind, ist die Gefahr einer Erkrankung gleich null“, so von Hänisch. Auf den Menschen sie die Krankheit zwar übertragbar, verlaufe aber in aller Regel harmlos, entwarnt der 53-Jährige.

Konstanz Zirkus mit oder ohne Tiere? Aktivisten demonstrieren in Litzelstetten Das könnte Sie auch interessieren

Im Landkreis Konstanz wurde die Hasenpest 2023 bislang noch nicht nachgewiesen. Auch das teilt Pressesprecherin Marlene Pellhammer auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Sie lenkt aber ein: „In den letzten 13 Monaten wurde im Landkreis Konstanz ein Fall von Hasenpest bei einem Feldhasen festgestellt.“ Im vergangenen Jahr 2022 habe es lediglich eine Diagnose der Krankheit bei einem Menschen gegeben.

Verbreitungsrisiko im Kreis Konstanz ist laut Jäger gering

Auch unter Jägern ist die Hasenpest bekannt. Werner d‘Oleire-Oltmanns aus Konstanz ist Kreisjägermeister. Auch er bestätigt: „Die Ansteckungsgefahr unter den Hasen ist sehr hoch.“ Jedoch sei der Wildhasenbestand in der Region so gering, dass das Risiko einer kreisübergreifenden Verbreitung der Krankheit eher gering sei, meint der Kreisjägermeister.

Kreisjägermeister Werner d‘Oleire-Oltmanns hält eine kreisübergreifende Verbreitung der Hasenpest für unwahrscheinlich. | Bild: Kreisverein Badischer Jäger

Die größte Bedrohung für die Feldhasen sei nicht die Hasenpest, so d‘Oleire-Oltmanns, sondern vielmehr die Landwirtschaft: „Durch Monokulturen, Pestizide und ständiges Mähen gibt es nur noch eine Grasart.“ Er wolle damit nicht die Landwirtschaft verunglimpfen, betont der Jäger, „aber dadurch, dass die verschiedenen Kräuter nicht mehr wachsen können, fehlt die Hasenapotheke.“