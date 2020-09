Singen vor 1 Stunde

Haldenwang-Schule: Probleme bei Lehrerversorgung sollen bald gelöst sein

Bei einem Drittel der Klassen an der Haldenwang-Schule in Singen konnte in jüngster Zeit kein Nachmittagsunterricht erteilt werden. Laut Regierungspräsidium sollen die benötigten Vertretungs- und Aushilfskräfte ihre Arbeit nun aufnehmen können.