Das Thema könnte aktueller nicht sein. „Krieg, Corona, Klimakrise – Wie sicher ist unsere Ernährung?“ – so ist eine Podiumsdiskussion zur Lage der heimischen Landwirtschaft überschrieben. Sie findet statt am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Adler-Post in der Stockacher Hauptstraße.

In der etwa eineinhalbstündigen Veranstaltung diskutieren Kerstin Mock, Andreas Deyer, Stefan Leichenauer und Karl-Heinz Mayer mit Moderator Jörg-Peter Rau und Gästen im Saal. Der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist frei, im Saal wird um das Tragen einer Maske gebeten. Zugleich wird die Veranstaltung in der SÜDKURIER-Mediathek SK On Air online übertragen.

Sie möchten eine Zuschauer-Frage einreichen? Alle Zuschauer – ob live oder am Bildschirm – sollen zu Wort kommen, sie können vorab Fragen an die Podiumsteilnehmer stellen. Es werden so viele Fragen wie möglich beantwortet, wenn diese bis Dienstag, 12. April, 12 Uhr, mit dem Stichwort „Landwirtschaft“ per E-Mail geschickt werden an: stockach.redaktion@suedkurier.de

Aber worum geht es? Wie ist die Lage derzeit auf den Bauernhöfen in unserer Region? Wir haben dazu vor der Veranstaltung am kommenden Mittwoch bereits mit Landwirten aus dem Bodenseeraum gesprochen. Und dabei spielen auch deren Kinder eine Rolle.

Moritz aus Uttenhofen: Plötzlich wird der Bauern-Bub interessant

Als Moritz in die fünfte Klasse kam, war er für die anderen in der Klasse einfach nur „der Bauer“. Denn auch an der weiterführenden Schule im Kleinstädtchen Engen sind Kinder aus der Landwirtschaft inzwischen eine Seltenheit. Und Arbeitskleidung war damals auch noch nicht so modern, Moritz war anders. Inzwischen ist er in der neunten Klasse und ziemlich interessant geworden.

Stefan Leichenauer ist Landwirt aus voller Überzeugung. Und mit ihm ist seine Familie mit Ehefrau Nicole Kopp und den Söhnen Moritz und Nils vom bäuerlichen Leben begeistert. | Bild: Helmut Groß | SK-Archiv

„Wie macht Ihr das?“, „Kann ich das mal sehen?“, das bekommt er jetzt zu hören. Nachdem Corona die Lust am Gärntern, Kochen, Selbsterzeugen wieder bei vielen Menschen geweckt hat, erlebt der Bauernsohn aus dem winzigen Tengener Teilort Uttenhofen eine neue Art von Aufmerksamkeit. Und seit in der Ukraine Krieg tobt und die Lebensmittelpreise stark steigen, erst recht.

Diese traurigen Auslöser hätte es für Moritz‘ Vater, Stefan Leichenauer, nicht gebraucht. Aber das neue Interesse an der Landwirtschaft freut ihn. Seit Jahren wirbt er für seinen Berufsstand. Mit seinen gekonnt inszenierten Bildern auf dem Traktor, im Bullenstall und auf den wunderschönen Anhöhen des Randen ist Leichenauer eine Facebook-Berühmtheit geworden.

Auf Facebook ist Bauer Leichenauer eine Berühmtheit

Der Bauer aus Uttenhofen nutzt das inzwischen weit verzweigte Netzwerk perfekt, um zu erklären, was er macht. Warum er gerade sein Grünland gedüngt hat oder weshalb er die Haltung von Milchkühen aufgegeben hat. Und warum es ohne Bauern nicht geht. Nicht in normalen Zeiten und schon gar nicht in Zeiten wie diesen.

Er tritt für seinen Berufsstand ein und geht auch mal mit einem Kandidaten der Grünen zur Bundestagswahl 2021 ins Streitgespräch: Sebastian Lederer von den Grünen ist auf dem Lauterbach-Hof von Landwirt Stefan Leichenauer in Tengen-Uttenhofen so willkommen wieder jeder andere Besucher auch. | Bild: Eva Marie Stegmann | SK-Archiv

Da stimmen ihm Karl-Heinz Mayer aus Owingen und Andreas Deyer aus Mühlingen ohne zu zögern zu. Auch sie sind Bauern, auch sie engagieren sich beim BLHV, dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband, der Interessen- und Standesvertretung der Bauern. Sie bestätigen, dass das Interesse an ihrer Arbeit zuletzt stark gewachsen ist.

Der Krieg zeigt: Mehl wächst nicht im Supermarktregal

Weil der Ukraine-Krieg auch gezeigt hat, dass Mehl nicht um Supermarkt wächst und Sonnenblumenöl auch nicht, sondern auf Feldern, und das oft in fernen Ländern. Auch Stefan Leichenauer baut Korn an, in einer Mühle im nahen Bonndorf wird es zu Mehl vermahlen, in einer Bäckerei in Blumberg oder in der hofeigenen Backstube zu Brot gebacken.

Die Schnittstelle zur Öffentlichkeit ist für Stefan Leichenauer aber nicht nur der Direktverkauf oder Facebook, sondern auch eine Metzgerei in Tengen. Dorthin verkauft er nach 20 bis 24 Monaten seine Jungbullen, sie werden nur wenige Kilometer transportiert, vor Ort geschlachtet und dann mit dem guten Gefühl gekauft, etwas aus der Region essen zu können und einen Beitrag zum Wirtschaftskreislauf vor Ort geleistet zu haben.

„Ihr habt uns dreimal am Tag am Tisch“, sagt dazu Leichenauers Kollege Karl-Heinz Mayer mit Blick auf die Verbraucher. Nach jahrzehntelanger gegenseitiger Entfremdung, so seine hoffnungsvolle Beobachtung, kommen sich Konsumenten und Erzeuger in diesen schwierigen Zeiten einander wieder näher. Bei Mayer sind es die Ferienwohnungen, die ihn mit den Leuten ins Gespräch bringen, bei Milchvieh-Halter Deyer sein ungewöhnliches Standbein der Speiseeis-Herstellung.

Karl-Heinz Mayer, BLHV-Kreisvorsitzender für den westlichen Bodenseekreis, hält auf den Burghöfen in Owingen rund 60 Kühe. Für die Gäste in seinen Ferienwohnungen ist es oft die erste Möglichkeit zu sehen, wie eigentlich Milch produziert wird. | Bild: Deck, Martin | SK-Archiv

Das Bild vom subventionshungrigen Bauernfunktionär mag dabei auf Karl-Heinz Mayer, Stefan Leichenauer und Andreas Deyer ebenso wenig passen wie auf Kerstin Mock. Auch sie kommt von einem Hof mit Milchviehhaltung, engagiert sich im Gemeinderat ihrer Heimatstadt Markdorf. Und auch sie tritt für die Landwirtschaft ein, bei den Landfrauen.

Mondpreise? Die gibt‘s vielleicht an der Börse

Sie hat viel zu erklären in Zeiten, in denen viele Verbraucher glauben, eine Preisexplosion bei Rohstoffen führe zu unvorstellbarem Reichtum bei den Bauern. Schön wär‘s, sagt sie, wie ihre Kollegen. Denn Mondpreise bei Termingeschäften an der Börse haben eben mit den realen Lieferverträgen mit der Molkerei nicht so viel zu tun.

Sie ist als Landfrau engagiert und macht in Markdorf Kommunalpolitik: Kerstin Mock ist Landwirtin und tritt ebenfalls für einen Berufsstand ein, der lange Zeit vor allem unter Rechtfertigungsdruck stand. | Bild: Jörg Büsche

Noch etwas verbindet die drei Bauern und ihre Kollegin: Sie geben gerne Auskunft. Sie reden über das Tierwohl in ihren Ställen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Darüber, dass bei dem Getreide, das wie vielfach kritisiert statt in Menschenmägen im Futtertrog landet, auch viel Material dabei sei, das für die Ernährung der Bevölkerung gar nicht geeignet sei.

Und dass eine Kreislaufwirtschaft mit einer gesunden Fruchtfolge auch Gülle zur Düngung benötige. Bereitwillig erklären sie, warum sie gerne ihren Beitrag dafür leisten, dass wir alle satt werden – und warum sie darauf auch stolz sind.

Aber kann das so bleiben? Braucht es ein Umdenken im Umgang mit der Landwirtschaft und wenn ja, in welche Richtung? Was muss sich in der Landwirtschaft ändern, und was können, was sollten wir Verbraucher dazu beitragen? Mit diesen Fragen befasst sich die gemeinsam von BLHV und SÜDKURIER veranstaltete Podiumsdiskussion „Krieg, Corona, Klimakrise – Wie sicher ist unsere Ernährung?“ am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Adler-Post in Stockach.

Sie treten für ihren Berufsstand ein: Die Landwirte Stefan Leichenauer aus Tengen-Uttenhofen, Karl-Heinz Mayer aus Owingen und Andreas Deyer aus Mühlingen (von links). Alle drei engagieren sich beim BLHV und sind Teilnehmer bei einer Podiumsdiskussion am 13. April 2022 in Stockach zum Thema „Krieg, Corona, Klimakrise – Wie sicher ist unsere Ernährung?“ | Bild: Rau, Jörg-Peter

Zu Wort kommen dabei Kerstin Mock, Andreas Deyer, Stefan Leichenauer und Karl-Heinz Mayer. Sie stellen sich dabei auch kritischen Fragen und wollen zugleich zeigen, warum es ohne Bauern nicht geht. Denn wenn die Mitschüler von Moritz das verstanden haben, hoffen sie, kommt die Botschaft auch bei vielen anderen Menschen an.