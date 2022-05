Die Verantwortlichen überlassen nichts dem Zufall, wenn es um die Kommunikation des Strukturgutachtens für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) geht. Das wird an zwei Punkten deutlich.

Hat man in der ersten Zeit nach der Vorstellung des Gutachtens am 11. März mit Gemeinde- oder Kreisräten gesprochen, so hat man auf manche Fragen zu hören bekommen, dass der Gesprächspartner eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet habe. Daher