Der Glückspilz wohnt am Bodensee: Eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Kreis Konstanz hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, 5. Mai, über 1,5 Millionen Euro gewonnen. Das teilte Lotto Baden-Württemberg in einer Pressenotiz am Wochenende mit. Der Neu-Millionär war zunächst noch unbekannt, hieß es zunächst weiter.

Konstanz Zum Millionär fehlte eine Zahl – Glückspilz aus Konstanz hat bei Lottogewinn auch Pech Das könnte Sie auch interessieren

Der Spielschein mit sechs Richtigen sei anonym in einer Annahmestelle am Ufer des Bodensees eingereicht worden. Der Spieler hatte die Gewinnzahlen 17, 18, 30, 33 und 35 sowie die Eurozahl 8 richtig getippt. Mit diesen Zahlen auf der Spielquittung gewann der Glückspilz genau 1.510.609,60 Euro – komplett steuerfrei.

Lediglich die zweite Eurozahl 6 fehlte ihm zum ganz großen Jackpot von 10 Millionen Euro. Um den Geldgewinn zu bekommen, ist jetzt die gültige Spielquittung notwendig, teilte Lotto Baden-Württemberg mit. Diese könne in jeder Lotto-Annahmestelle oder in der Stuttgarter Lotto-Zentrale eingereicht werden.