Über die internationale Maßnahme auf dem Bodensee schreibt das Polizeipräsidium Einsatz: „Diese Kontrollen werden in Absprache mit den Anrainerstaaten mehrmals im Jahr durchgeführt und von der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen, die zum Polizeipräsidium Einsatz gehört, koordiniert.“ Am vergangenen Samstag, 8. Juli, kam es zum zweiten Mal im Jahr 2023 zu einer solch großangelegten und grenzübergreifenden Aktion.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, wurden in der Zeit von 14 bis 21 Uhr zahlreiche assersportlerinnen und Wassersportlern auf dem Bodensee kontrolliert. Dafür waren die See-, Wasser- und Wasserschutzpolizeien aus Österreich, der Schweiz und Deutschland (Bayern und Baden-Württemberg) auf dem Wasser unterwegs.

Im genannten Zeitraum kam es zu 221 Kontrollen, darunter 137 Motorboote, 30 Segelboote und 54 sonstige Wasserfahrzeuge (dazu zählen beispielsweise Stand-up-Paddle-Boards). „Bei diesen Kontrollen wurden 86 Verstöße gegen die Bodensee-Schifffahrts-Ordnung festgestellt“, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Einsatz mit Sitz in Göppingen.

Welche Arten von Vergehen wurden dabei registriert? Überwiegend ergaben sich Verstöße gegen die Ausrüstungsvorschriften (22) oder das Mitführen von Dokumenten (15). Aber auch einige Verstöße innerhalb der 300-Meter-Zone (16) wurden bei den Kontrollen festgestellt. Denn in diesem Bereich nahe dem Ufer dürfen Schiffe nicht schneller als 10 Kilometer pro Stunde fahren. Zudem dürfen Boote nicht unter Motor hineinfahren, sofern ihr elektrischer Antrieb die Leistung von 2 Kilowatt überschreitet.

Ausnahmen von dieser Regelung Eine Ausnahme bildet das An- und Ablegen sowie das Stilllegen des Boots. Überschreitet der Elek­tro­mo­tor nicht die zwei Kilowatt, darf die Ufer­zo­ne in je­der Rich­tung be­fah­ren werden – auch ohne an- oder ab­zu­le­gen. Gleiches gilt übrigens für Be­rufs­fi­scher (mit gel­bem Ball).

Zudem ergaben sich fünf alkoholbedingte Beanstandungen von Wassersporttreibenden. Denn auch auf dem Bodensee gelten Promillegrenzen für sogenannte Rudergänger (ohne Patent) und Schiffsführer (mit Patent): Wer sein Boot mit 0,8 Promille und mehr führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung. Wer einen Promillewert von 1,1 überschreitet, muss gar mit einer Strafanzeige rechnen.

Übrigens können die Folgen des Herumschipperns mit Alkohol im Blut sehr unangenehm werden: Sowohl das zuständige Schifffahrtsamt als auch die Führerscheinstelle werden über solche Sachverhalte informiert und prüfen daraufhin die Eignung als Boots- und Kraftfahrzeugführer. Es ist also bei derartigen Sachverhalten durchaus möglich, auch den Auto-Führerschein zu verlieren.