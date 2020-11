Bereits 50 Jahre alt war Dietrich H. Boesken, als er in der Region Hegau-Bodensee aktiv wurde. Von da an nutzte er seine Kraft, um die neue Wahlheimat zu gestalten – weit über die Grenzen seines Wohnorts Singen hinaus. Boesken wirkte ab 1977 als Generaldirektor der Alusingen und später als Geschäftsführer der deutschen Alusuisse-Lonzagruppe, er war Präsident im Gesamtverband der Deutschen Aluminium-Industrie, Vizepräsident der Wirtschaftsvereinigung Metalle sowie Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee. Er gehörte Vorstand und Präsidialausschuss der Handelskammer Deutschland-Schweiz an und brachte sich als Beiratsvorsitzender der Aluminium-Zentrale ein. Jetzt ist er im gesegneten Alter von 93 Jahren gestorben. Seine Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Nicht nur in Singen ist die Trauer groß: „Mit ihm verliert die Stadt einen Menschen, der sich leidenschaftlich mit Singen und der Region identifizierte“, schreibt Singens OB Bernd Häusler in seinem Nachruf. Vereine und Einrichtungen im kulturellen wie sozialen Bereich hätten ihm als Mäzen und Spender viel zu verdanken. „Er wird uns fehlen“, sagt auch Christoph Bauer als Leiter des Singener Kunstmuseums. Das große Interesse des Konstruktionsingenieurs an der Kunst werde nicht zuletzt an der Skulptur „Garant“ in der Singener Stadthalle deutlich. Boesken hatte sie gestiftet und von Harald Björnsgard als Aluminium-Werk gestalten lassen. Die Verantwortung der Boesken-Stiftung wird nun seine Sohn Cai Adrian Boesken ebenso übernehmen, wie in der Boesken GmbH. „Sie liegt bei ihm in guten Händen“, sagt Bauer.

Die IHK Hochrhein-Bodensee gedenkt dem Ehrenpräsidenten als Persönlichkeit mit gesellschaftspolitischem und kulturellem Verantwortungsbewusstsein und unternehmerischer Expertise. „Wir nehmen Abschied von einem besonderen, ungemein befähigten Menschen“, so IHK-Präsident Thomas Conrady.

Dass er als Wirtschaftskapitän immer auch das Wohl der Stadt im Blick hatte, betont Gerd Springe vom Standortmarketingverein Singen-aktiv: „Ein Vierteljahrhundert hat Boesken die Geschicke der Alu als Generaldirektor und Vorsitzender der Geschäftsführung und als Aufsichtsrat erfolgreich gelenkt. Stets mit strategischer Weitsicht, mit gründlichster Vorbereitung aller seiner Aktivitäten und mit seiner erfahrenen Managementexpertise“, so Springe, der nach Boeskens Abschied den Vorsitz der Alu-Geschäftsführung in Singen übernommen hat.

Mit aus der Taufe gehoben hat Boesken die Singener Bürgerstiftung. „Sie wäre ohne sein Engagement nicht zu einer Erfolgsgeschichte geworden“, ist Häusler überzeugt. Für sein herausragendes Wirken wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Singen ehrte ihn 2002 mit der Ehrenbürgerwürde, der Kreis im selben Jahr mit dem Ehrenring.

„Singen verliert eine große Persönlichkeit“, betont Dirk Oehle als Vorsitzender des Singener Unternehmerverbunds IG Süd, der ihn bei vielen Initiativen als Taktgeber, Motor und Persönlichkeit erlebt hat, der nicht nur für das Profil der Alusingen gesorgt habe, sondern auch dem Standort Singen Profil geben konnte.

Bis ins hohe Alter war Boesken erfolgreich unternehmerisch tätig: 1994 gründete er die Boesken GmbH, mit der er sich an dem von ihm mitgegründeten Unternehmen Wefa beteiligte, das Strangpressprofile produziert. Wefa-Geschäftsführer Oliver Mayer erinnert sich an Boesken als Gesellschafter, der auch als 90-Jähriger die Trends der Zukunft im Blick hatte. „Sein Wissen, auch als Chef eines Großunternehmens, hat uns als mittelständischem Unternehmen immer gut getan“, so Mayer.