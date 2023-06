Prächtig und verführerisch rot sind sie ja schon

Noch wachsen sie zwar nur gut behütet unter dem Folientunnel, doch sie sehen bereits prächtig und verführerisch rot aus: Überall gibt es seit Anfang Mai heimische Erdbeeren aus dem Tunnel. In den kommenden Tagen und Wochen soll die Saison der Früchte aus dem Anbau unter freiem Himmel starten – das hängt natürlich auch vom Wetter ab. Bis dahin dürfen wir uns an den Tunnelerdbeeren laben.

Doch wie schmecken sie? So läuft der Erdbeer-Test!

Doch wie gut sind die eigentlich? Halten sie das, was Größe und Farbe versprechen? Sind sie so süß, wie sie aussehen, auch wenn sie nicht viel Sonne abbekommen haben im bisher so tristen Frühling? Isy Graef und Hincooker Andi Schuler haben diverse Höfe im Landkreis Konstanz bereist und die Früchte von fünf Hofläden versucht – ohne zu wissen, welche Erdbeeren von wo stammen.

Isy und Andi testen die Qualität der Erdbeeren im Landkreis Konstanz Video: Andi Schuler

Die zwei erhalten einen Teller nach dem anderen, testen die Erdbeeren darauf und geben ihre subjektiven Einschätzungen ab. Am Ende küren sie die ihrer Meinung nach besten Früchte.